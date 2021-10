I Am First: Nathan Féliot vond zichzelf in dans

Nathan, die altijd al hecht was met zijn moeder en graag meer tijd met zijn vader wilde doorbrengen, ging daarom eerst voetballen, net als de jongens in zijn klas. En zwemmen. En daarna op atletiek. En vechtsporten. Maar hij vond er niets aan. "De coach schreeuwt naar je, het heeft niks met plezier te maken," zegt hij.



Uiteindelijk schreef zijn moeder hem in bij Le Lido, de bekende circusacademie van Toulouse. Daar ontdekte een instructeur dat Nathan talent had. Hij haalde hem over om naar het conservatorium te gaan om te dansen. "Hij haalde iets in me naar boven dat ik altijd had weggestopt, omdat ik dacht dat het niet mogelijk was," aldus Nathan.