Terug naar de natuur: vechten voor de toekomst van de Aarde

De 15-jarige Garima Thakur uit Bhopal in India was zich ook voor ze activist werd bewust van klimaatverandering en de verwoestende uitwerking daarvan in de hele wereld. Op 13-jarige leeftijd zag ze de sombere beelden van de door Leonardo DiCaprio ingesproken documentaire 'Before the Flood'. Die gaven haar een gevoel van depressie en ''eco-angst''. Ze besefte dat de wereldwijde klimaatramp zich niet ergens anders voltrok, bij andere mensen. Ze begon plots ook tekenen te zien van milieuschade in haar eigen stad en land.



"Ik zag de boodschap van de film terug in de kleinste dingen: een brandende band aan de kant van de weg, een omgehakte boom, mensen die in de rij staan om water te halen voor hun families," aldus Garima. "Dit zijn tekenen dat er een ramp gaande is en in India zijn die tekenen overal te zien. Je krijgt ze niet meer van je netvlies."



Garima herinnert zich een beekje met helder water in de buurt van de woonplaats van haar oma in het district Bilaspur, in de bergachtige, beboste staat Himachal Pradesh. "Ik wandelde er vaak naartoe met mijn neefjes en nichtjes. Er waren daar haast geen mensen en we konden naar hartenlust spelen. Je kon de vissen in het water zien", herinnert ze zich met plezier.



Tegenwoordig ligt er een plak asfalt over dat geliefde plekje uit haar kindertijd. In plaats van een stromend beekje waarin leven mogelijk is, "is er nu alleen nog maar een poel met stilstaand water aan de kant van de weg," zegt Garima. "Ik was ongeveer elf toen de weg werd gebouwd. Ik had maar een paar jaar bij het beekje gespeeld, maar toen ik zag wat ermee gebeurd was, was ik daar heel erg door geraakt."