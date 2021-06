Terug naar de natuur: opkrabbelen voor een doel en kracht in het leven

Het is 8 uur 's avonds in de buurt van Albuquerque, New Mexico. De hoofdlamp van Favia Dubyk verlicht haar volgende steunpunt in The Temple, de kalksteengrot waar ze elke week komt. Motten, aangetrokken door het licht, zwermen om haar gezicht. De hitte van de dag hangt er nog, en haar lichaam is nat van het zweet. Favia is al een uur aan het klimmen, maar ze onderdrukt de zinloze drang om de insecten weg te slaan en blijft krachtig haar weg naar boven voortzetten. Haar route, een V11 voor experts, bevat veel gladde klimgrepen waar ze aan moet trekken om aan de wand te blijven hangen en kleine uitstulpingen die ze net met haar vingertoppen kan vastpakken. "Het is best ellendig, maar het is de minst ellendige plek waar je naartoe kunt gaan," geeft ze lachend toe.



Favia klimt tot 22.30 uur, dan pakt ze haar bouldermat in en wandelt ze terug met haar hond Hans. Thuis eet ze een tweede avondmaaltijd boordevol eiwitten en wacht ze tot haar lichaam genoeg adrenaline kwijt is om in slaap te vallen. Dit is haar leven, vijf dagen per week. Het is zwaar, maar ze is er gek op. "Dit is wat mij het meest motiveert om 's morgens op te staan," zegt ze. "Rotsklimmen is de activiteit waar ik het meest van geniet in mijn leven."