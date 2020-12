Het geheim achter een goede reset

1. Zoek naar je "waarom".

"Atleten die trainen zelfs wanneer ze er geen zin in hebben doen dat omdat ze een groter doel voor ogen hebben", zegt Detling. Of je nu meer wilt gewichtheffen, gerichter wilt studeren, minder plastic wilt verbruiken of je opa en oma vaker wilt bezoeken, vraag jezelf af waarom dat je doel is. Wil je meer energie? Vrolijker zijn? Is het iets anders? "Vraag jezelf naar de reden waarom je iets wilt bereiken", zegt Detling. Denk daaraan wanneer je dat extra steuntje in de rug nodig hebt.



2. Win het gesprek.

We hebben allemaal een innerlijke monoloog die ons continu informatie geeft, zegt Detling, en vaak vecht je daarmee tegen jezelf. Neem bijvoorbeeld het voornemen om vaker te schrijven. Dan zeggen we tegen onszelf: dat duurt te lang of we weten niets om op te schrijven. Praat bewust terug tegen die stem, zegt Detling, herhaal je "waarom" en het doel dat je gesteld hebt, en dan zal de stem stiller en minder overtuigend worden. "Alsof je tennis speelt in je hoofd", zegt ze. "Je brein slaat die bal over het net en zegt: ik heb er niet zoveel zin in. Dan is het jouw taak om die bal iedere keer terug te slaan."



3. Geef jezelf een tijdslimiet.

Om onmiddellijk te gaan bewegen, bijvoorbeeld om uit bed te stappen of om naar yoga te gaan, denk je "3, 2, 1, gaan"."Simpelweg aftellen geeft je een gevoel van controle, zegt Detling, en overtuigt je brein ervan dat je al de beslissing hebt genomen om in actie te komen. Gebruik het voor kleine stapjes, dus, 3, 2, 1, trek je sneakers aan, of 3, 2, 1 loop een rondje door de wijk, en zo verder". Op die manier voelt de opdracht haalbaar en bouw je zelfvertrouwen op.



4. Zorg dat het makkelijker voelt.

Als je het echt moeilijk vindt om je routine weer op te pakken, bedenk dan een manier om het makkelijker te maken. Als je het bijvoorbeeld lastig vindt om weer te gaan fitnessen, luister dan naar muziek die je fijn vindt. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat dat je brein kan afleiden van het werk en dat het sporten dan minder moeite kost (het onderzoek toonde ook aan dat het luisteren naar muziek van 165 bpm je kracht en uithoudingsvermogen kan verbeteren). Alsof je jezelf even een extra boost geeft, zegt Detling, en dat kan je helpen de energie te vinden om er weer voor te gaan.