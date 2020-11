Vind je doel en blijf gemotiveerd

Een sterk besef van je diepere motivatie staat in verband met een betere fysieke en geestelijke gezondheid en ook met een langer leven. "Jouw waarom kun je zien als een persoonlijke leidraad, als jouw eigen Poolster. Het bepaalt de richting die je op gaat en wat je dagelijks doet, en het blijft hetzelfde als de omstandigheden veranderen", aldus Nicole Detling, PhD, mental coach en co-auteur van het boek 'Don't Leave Your Mind Behind: The Mental Side of Performance'. Je ontkomt er niet aan dat omstandigheden veranderen. En hoe je daarmee omgaat, weerspiegelt de mate waarin je in lijn bent met je diepere drijfveren.



Stel dat je je kantoorbaan verliest, maar je maakt elk weekend met veel plezier cupcakes voor familie en vrienden. De voldoening die je uit de weekenden haalt, kun je aangrijpen als kantelpunt. In plaats van te solliciteren naar een nieuwe baan met eindeloze vergaderingen en e-mails, zou je ook een cursus patisserie kunnen doen en bij een banketbakkerij kunnen gaan werken. Of stel je voor dat je geplande hardlooptraining niet door kan gaan, omdat het begint te onweren. Als jouw waarom is dat je verbonden bent met je vader, die vroeger met je mee ging hardlopen en die je nog steeds aanmoedigt bij elke wedstrijd, dan ben je vast gemotiveerd om nu een work-out in je woonkamer te doen.



"Die beweegredenen zijn onze brandstof, onze motivatie om 's morgens ons bed uit te springen", zegt Jim Afremow, PHD, sportpsycholoog en auteur van het boek 'The Champion's Mind: How Great Athletes Think, Train, and Thrive'. "Zonder diepere beweegreden kun je je verloren en ongemotiveerd voelen." Daardoor kan het lastig zijn om verder te komen, of het nu gaat om het vinden van een baan, of om je inzet voor een training.