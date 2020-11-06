Vind je doel en blijf gemotiveerd

Je eigen 'waarom' als bron van eindeloze motivatie
Coaching
Weten wat je doel is, kan moeilijke uitdagingen makkelijker maken. Zo kom je achter je doel en wat je moet doen als je je doel uit het oog verliest.
Werk en hobby's, hoe belangrijk en fijn ze ook zijn, bepalen uiteindelijk niet wie je bent of hoe je dingen doet. Het gaat om het 'waarom', ofwel je beweegredenen. Als je die kunt onderscheiden van het 'wat' en 'hoe', dan vind je een bijna eindeloze bron van motivatie.
Een sterk besef van je diepere motivatie staat in verband met een betere fysieke en geestelijke gezondheid en ook met een langer leven. "Jouw waarom kun je zien als een persoonlijke leidraad, als jouw eigen Poolster. Het bepaalt de richting die je op gaat en wat je dagelijks doet, en het blijft hetzelfde als de omstandigheden veranderen", aldus Nicole Detling, PhD, mental coach en co-auteur van het boek 'Don't Leave Your Mind Behind: The Mental Side of Performance'. Je ontkomt er niet aan dat omstandigheden veranderen. En hoe je daarmee omgaat, weerspiegelt de mate waarin je in lijn bent met je diepere drijfveren.
Stel dat je je kantoorbaan verliest, maar je maakt elk weekend met veel plezier cupcakes voor familie en vrienden. De voldoening die je uit de weekenden haalt, kun je aangrijpen als kantelpunt. In plaats van te solliciteren naar een nieuwe baan met eindeloze vergaderingen en e-mails, zou je ook een cursus patisserie kunnen doen en bij een banketbakkerij kunnen gaan werken. Of stel je voor dat je geplande hardlooptraining niet door kan gaan, omdat het begint te onweren. Als jouw waarom is dat je verbonden bent met je vader, die vroeger met je mee ging hardlopen en die je nog steeds aanmoedigt bij elke wedstrijd, dan ben je vast gemotiveerd om nu een work-out in je woonkamer te doen.
"Die beweegredenen zijn onze brandstof, onze motivatie om 's morgens ons bed uit te springen", zegt Jim Afremow, PHD, sportpsycholoog en auteur van het boek 'The Champion's Mind: How Great Athletes Think, Train, and Thrive'. "Zonder diepere beweegreden kun je je verloren en ongemotiveerd voelen." Daardoor kan het lastig zijn om verder te komen, of het nu gaat om het vinden van een baan, of om je inzet voor een training.
"Onze beweegredenen zijn onze brandstof, onze motivatie om 's morgens ons bed uit te springen. Zonder diepere beweegreden kun je je verloren en ongemotiveerd voelen."
Jim Afremow, PhD, sportspsycholoog en auteur van 'The Champion's Mind: How Great Athletes Think, Train, and Thrive.'
Zoek naar wat jou werkelijk beweegt
Volgens Afremow is het zoeken naar en het versterken van je eigen waarom een proces. Dat begint met nadenken over iets dat je graag wilt of doet, bijvoorbeeld: 'Ik hou van sporten en wil graag weten hoe goed ik erin kan worden' of 'De verbondenheid met de mensen om me heen geeft mij voldoening'. Als je niet direct iets kunt bedenken, stel jezelf dan vragen zoals: 'Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik vandaag trots op mezelf kan zijn?' of 'Welke foute dingen wil ik vandaag verbeteren?' Op die manier kom je dichter bij wat jou werkelijk beweegt.
"Als je meer inzicht hebt in wat jou werkelijk motiveert, ga er dan elke dag mee aan de slag door erover na te denken in de ochtend, voordat je dagelijkse routine begint", zegt Afremow. "Visualiseer dat je je persoonlijke levensdoel bereikt." En zorg voor geheugensteuntjes op plekken waar je vaak komt, zodat je weer weet wat het is en hoe het voelt. Het kan van alles zijn, bijvoorbeeld een post-it of een verjaardagskaart van je vader. Deze kleine aanmoedigingen helpen je bij het ontwikkelen en verstevigen van gezonde gewoontes die je verder brengen in de richting van de Poolster van jouw leven, aldus Detling.
Wat kun je doen als je je waarom verliest?
- Raak niet in paniek.
Je bent een mens. Ook als je goed weet wat je diepere motivatie is, zullen er dagen zijn waarop je je gefrustreerd of ontmoedigd voelt. Bedenk dan dat een beslissing nooit alleen maar goed of fout is. Soms heb je het gewoon nodig om even vrij te nemen van je dagelijkse inspanningen, of om een dutje te doen in plaats van een work-out. "Het is goed om even bewust stil te staan bij die gevoelens, zonder dat je de moed laat zakken", aldus Afremow.
- Leer van anderen.
Als je dat soort negatieve gevoelens vaker hebt, kan het zijn dat je je diepere motivatie even kwijt bent. Maar je kunt je oude (of een nieuwe) motivatie weer vinden door je te laten inspireren door anderen. Vraag aan je vrienden, je familie, je begeleider, je coach of een teamgenoot wat hun beweegredenen zijn. Kijk een film die je raakt. Of lees over mensen die je bewondert. "Je zult zien dat deze mensen op verschillende momenten door verschillende dingen gemotiveerd of gedreven werden. Kijk naar overeenkomsten met hoe jij je nu voelt en gebruik die om jezelf weer op de rit te krijgen."
- Kijk (weer) naar binnen.
Ga weer terug naar de lastige vragen die je jezelf in het begin hebt gesteld, zegt Detling. En voeg er nieuwe vragen aan toe: 'Wat is voor mij het belangrijkst? Waarom? En wat betekent dat voor mij in de toekomst?' Schrijf je gedachten op zodat je ze niet vergeet.
- Zet een kleine stap.
Als je het gevoel hebt dat je vastzit, bedenk dan iets - één dingetje maar - dat je kunt doen om een kleine stap vooruit te zetten, bijvoorbeeld een boek over patisserie bestellen. "Na één stap volgen er meestal meer. En door die kleine, bevrijdende stap, kun je opeens weer meer grip krijgen en een beetje meer zelfvertrouwen", zegt Detling. Denk na over wat je hebt gedaan, en vraag je altijd af of de beslissingen die je neemt je dichter bij je werkelijke doel brengen, of juist niet. En stel je koers bij als dat nodig is.
Natuurlijk is het niet zo dat je leven plotseling veel makkelijker wordt, als je weet wat je diepere motivatie is. "Het blijft altijd hard werken. Maar als je weet wat jou werkelijk beweegt, dan ga je die klus, en elke tegenslag die erbij komt kijken, zien als een uitdaging", aldus Afremow. "Daardoor wordt elke 'mislukking' een leermoment. Het wordt niet iets dat je stopt, maar iets waar je beter van wordt." Dat is het mooie van een werkelijk doel: zelfs op momenten dat je er helemaal doorheen zit, kun je een stapje zetten op weg naar verbetering.