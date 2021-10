Wat is een burn-out en hoe kun je het voorkomen, volgens dr. Christina Maslach

Aangezien de werkdruk soms torenhoog is en werknemers niet altijd de steun krijgen die ze nodig hebben, is het niet zo gek dat 'burn-out' een modewoord is geworden. Christina Maslach, PhD, professor in de psychologie aan de University of California, Berkeley, en een pionier op het gebied van burn-outonderzoek, weet daar alles van. In deze aflevering van Trained legt ze host Jaclyn Byrer uit wat een burn-out betekent — en wat het niet betekent. Ze legt enkele pijnlijke waarheden bloot over wat je met 'mentale gezondheidsdagen' kunt bereiken — en wat niet. Maar in de eerste plaats biedt ze een weg vooruit, door middel van zes stappen naar een gezonde werkplek. Dankzij het jarenlange onderzoek van dr. Maslach kunnen we allemaal leren hoe we onze werkomgeving ten goede kunnen veranderen.