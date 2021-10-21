Wat is een burn-out en hoe kun je het voorkomen, volgens dr. Christina Maslach

Trained Podcast: Je burn-out te lijf met dr. Christina Maslach
Coaching
Geef niet jezelf de schuld — een burn-out wordt getriggerd door je omgeving. Probeer deze te veranderen met dr. Christina Maslach.
Trained is een podcast over het nieuwste op het gebied van holistische fitness.
Aangezien de werkdruk soms torenhoog is en werknemers niet altijd de steun krijgen die ze nodig hebben, is het niet zo gek dat 'burn-out' een modewoord is geworden. Christina Maslach, PhD, professor in de psychologie aan de University of California, Berkeley, en een pionier op het gebied van burn-outonderzoek, weet daar alles van. In deze aflevering van Trained legt ze host Jaclyn Byrer uit wat een burn-out betekent — en wat het niet betekent. Ze legt enkele pijnlijke waarheden bloot over wat je met 'mentale gezondheidsdagen' kunt bereiken — en wat niet. Maar in de eerste plaats biedt ze een weg vooruit, door middel van zes stappen naar een gezonde werkplek. Dankzij het jarenlange onderzoek van dr. Maslach kunnen we allemaal leren hoe we onze werkomgeving ten goede kunnen veranderen.
"Als je alleen focust op wat er verkeerd is aan de persoon, de medewerkers, dan ga je volkomen voorbij aan de oorzaak van waarom ze zich zo voelen."
Christina Maslach
PhD, professor in de psychologie aan de University of California, Berkeley
Heb je een vraag over mindset, beweging, voeding, herstel of slaap? Of heb je een suggestie voor een gast of onderwerp? Stuur een e-mail naar Jaclyn op trained@nike.com, dan kijkt zij wat er mogelijk is.