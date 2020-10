De beste manier om jezelf toe te spreken om je prestaties te verbeteren

Zoals je je wel kunt voorstellen zorgen positieve affirmaties voor een betere trainingservaring. Ze zorgen niet alleen voor een gezonder zelfbeeld maar kunnen ook, volgens een meta-analyse gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad 'Perspectives on Psychological Science', je performance verbeteren. Positief tegen jezelf praten (gecombineerd met visualisaties en het stellen van doelen) kan je helpen je atletische uithoudingsvermogen te verbeteren, volgens een artikel gepubliceerd in 'Sports Medicine'. En het kan er ook voor zorgen, volgens een onderzoek in 'Medicine & Science in Sports & Exercise', dat je work-out minder intens aanvoelt. En door specifiek compassievolle woorden te gebruiken kun je, volgens een onderzoek in 'Clinical Psychological Science', je hartslag verlagen en kun je je energieker voelen.



Dat gezegd hebbende, er bestaat een dunne grens tussen positieve en overdreven affirmaties. De laatste groep kan je namelijk zelfs negatief beïnvloeden, omdat het niet realistisch aanvoelt. "Als je geest je positieve affirmaties afwijst, is dat erger dan wanneer je helemaal niets tegen jezelf zou hebben gezegd", zegt sportpsycholoog Jonathan Fader, PhD, auteur van 'Life as Sport: What Top Athletes Can Teach You About How to Win in Life'. "Wanneer je jezelf dingen belooft die je niet kunt en zal gaan behalen, heeft dat een negatieve invloed op de efficiëntie ervan, en je eigen gevoel van wat je voor elkaar kunt krijgen".