Kan yoga worden gezien als krachttraining?

Yoga toevoegen aan je routine

Onderzoek wijst uit dat je al voordeel hebt van twee uur yoga per week, als je het als aanvulling op je krachttraining gebruikt. Maar als yoga je hoofdactiviteit is, dan moet je vaker de mat op. "Vijf dagen per week echt je best doen op elke houding geeft optimaal resultaat", zegt Porcari. Door vaker aan yoga te doen, daag je je spieren steeds wat meer uit.



Je moet ook zorgen voor een goede opbouw, dus je spieren steeds iets harder aan het werk zetten naarmate ze zich ontwikkelen. Net zoals je trainen met gewichten steeds zwaarder maakt. Daarom begon het yogaprogramma in Gothes onderzoek met eenvoudige houdingen die steeds uitdagender werden. "We gebruiken principes die te vergelijken zijn met die van traditionele krachttraining: sets en herhalingen uitbreiden of langer vasthouden", aldus Gothe.



Of je nu alleen aan yoga doet of ook aan krachttraining: met deze tips kun je je prestaties verbeteren.



Denk aan je actieve spieren.

"Focus je op een bepaalde spiergroep, dan zet je die nog net even iets harder aan het werk", zegt Porcari. En dat betekent ook meer spieropbouw. "Ben je doelgericht bezig met je houdingen, dan zet je als het ware je interne biofeedback aan het werk, en ben je je constant bewust van hoe je lichaam voelt en hoe hard het werkt. Hierop kun je je training aanpassen." Tijdens een warrior 3 kun je bijvoorbeeld denken aan je bilspieren en dan voel je ze branden terwijl je je balans houdt.

Ga tot het uiterste.

Je kunt een chair pose doen, of je kunt hem écht doen. "Sommige mensen leunen wat naar beneden, en gebruiken hun dij- en bilspieren gedeeltelijk. Anderen buigen hun benen tot een hoek van 90 graden, en dat geeft het beste resultaat", zegt Porcari. Dat geldt voor elke houding.

Hou vast.

Hoe langer je een houding vasthoudt, hoe meer je kracht en uithoudingsvermogen worden uitgedaagd, vertelt Porcari. Die spanningstijd zorgt ervoor dat je spieren meer belast en 'beschadigd' worden, waardoor ze sterker herstellen. En net als bij krachttraining geldt: als het te makkelijk aanvoelt, dan is het waarschijnlijk niet uitdagend genoeg om resultaat te zien.

Volg je eigen flow.

Meer uitdaging nodig? Wees creatief. Doe bijvoorbeeld twee of drie snelle push-ups als de trainer chaturanga roept. Of span en ontspan je armen als je in de warrior 2 staat. Voel aan op welke momenten en in welke houdingen je iets meer kracht kunt toevoegen. "Zelfs even snel je schouderpositie veranderen of je handen anders neerzetten kan extra spieren aanspreken", zegt Porcari.

Over aan het werk zetten gesproken, wat dacht je van je hersenen? "Door houdingen vol te houden, te herhalen, en door moeilijke flows te doen leer je door te zetten", zegt Porcari. "Daar zul je op alle fronten profijt van hebben."