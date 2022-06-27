Kan yoga worden gezien als krachttraining?

Yoga kan helpen bij spieropbouw (bijvoorbeeld om een zware back squat te doen) en uithoudingsvermogen (om meerdere van die zware back squats achter elkaar te kunnen doen), aldus John Porcari, directeur van het programma klinische sportfysiologie aan de universiteit van Wisconsin-La Crosse. Uit een klein onderzoek geleid door Porcari en gepubliceerd in het tijdschrift American Council on Exercise, bleek dat vrouwen die acht weken lang drie keer per week Hatha-yoga deden gemiddeld zes extra push-ups en veertien extra sit-ups konden doen in vergelijking met de groep die niet aan yoga deed. Dat lijkt misschien niet veel, maar als je bedenkt dat ze geen andere training deden, is het een behoorlijke vooruitgang.



Uit een ander onderzoek blijkt dat yoga net zo effectief kan zijn als krachttraining met lichte gewichten en weerstandsbanden. "Yogahoudingen en -overgangen lijken op krachttrainingsoefeningen. En een houding vasthouden is een vorm van isometrische training waarbij je de spieren langer onder druk zet", vertelt onderzoeksauteur Neha Gothe, directeur van het sportpsychologielab aan de universiteit van Illinois in Urbana-Champaign.



Neem bijvoorbeeld de plank, een krachtoefening bij uitstek voor je schouder-, borst- en buikspieren. "De vaak voorkomende yoga-overgang van hoge naar lage plank [chaturanga] is goed voor je schouders, borst en triceps", zegt Porcari. En je doet buikspieroefeningen zoals de boat pose, en yoga squats en goddess en warrior poses voor je dij- en bilspieren, voegt hij eraan toe.



Maar met yoga alleen blijft je spieropbouw beperkt. Ook als je het wat zwaarder maakt (zie hieronder hoe je dat doet), blijf je uiteindelijk steken op een bepaald krachtniveau, zelfs met de meest geavanceerde houdingen.



Onderzoeken tonen aan dat yoga goed is voor je balans, flexibiliteit en mobiliteit, en dat helpt allemaal mee bij het behalen van je fitnessdoelen. Dus zelfs als je het liefst met gewichten aan de slag gaat, heb je voordeel bij de downward dog.