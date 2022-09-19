De beste warming-up voor hardlopen, volgens experts

Hardlopen wordt gezien als een burner voor het onderlichaam, maar het is echt een work-out voor het hele lichaam, aldus Morris. Bovendien zorgen de spieren in je core voor de stabiliteit om je in evenwicht te houden, voegt ze eraan toe.

Daarom raadt ze aan een dynamische warming-up te doen, waarbij je de bewegingen die je gaat doen nabootst. Voor hardlopen zou dat bijvoorbeeld een rustige jog zijn, evenals bewegingen die gericht zijn op de heupen, benen, bilspieren en core.

Bijvoorbeeld:

10 langzame leg swings heen en weer op elk been

10 squats of jump squats

Zijwaartse bewegingen, zoals 10 curtsey squats of 10 zijwaartse lunges

Twee of drie core-oefeningen met beweging, zoals plank step, windshield wipers of bergbeklimmers

Nog eentje om eens uit te proberen? De Nordic hamstring-oefening. Uit een onderzoek dat in 2019 werd gepubliceerd in het British Journal of Sports Medicine, waarin bijna 8500 atleten en strategieën voor blessurepreventie werden bekeken, bleek dat deze specifieke oefening de kans op hamstringblessures halveerde.

Hoofdonderzoeker van dat onderzoek, de in Ierland gevestigde fysiotherapeut Nicol van Dyk, PhD, zegt dat de beweging eenvoudig is en overal gedaan kan worden, zolang je voeten maar stevig staan en je comfortabel kunt knielen.

Zo voer je de beweging uit:

Begin op je knieën met beide enkels vastgeklemd: steek je voeten bijvoorbeeld onder een stang, of laat een hardloopmaatje ze vasthouden. Leun dan zo langzaam mogelijk naar voren terwijl je je rug recht houdt, met je armen ingetrokken naar je lichaam, meestal met de polsen gekruist voor je borst. Als je het niet meer kunt volhouden, val dan gecontroleerd naar voren, waarbij je jezelf met je handen op de grond of vloer opvangt.

"Er zijn veel factoren van invloed op je hardloopprestaties, maar de werkelijkheid is dat hamstrings een enorme rol spelen in hoe goed je hardloopt", zegt van Dyk. "Door een paar minuten te besteden aan een dergelijke oefening kun je blessures verminderen en dat is waar het bij een warming-up om gaat."

Een andere optie is om een foamroller te gebruiken in je warming-up. Uit onderzoek komt naar voren dat foamrolling de bloedtoevoer naar de spieren kan vergroten, het bewegingsbereik kan verbeteren en ontstekingen kan verminderen. De kunst met foamrollers is om ze vóór de training te gebruiken om van al deze voordelen te profiteren.