Hoe je je loopafstand verbetert zonder geblesseerd te raken, volgens de experts

Een van de belangrijkste manieren om blessures te voorkomen, is door je aan je plan te houden. Als je je hebt voorgenomen om die dag 10 kilometer te lopen, hou het daar dan ook bij (of loop een kortere afstand als je lichaam aangeeft dat het moet rusten).

"Bij elk nieuw trainingsprogramma is het essentieel om langzaam te beginnen en je training geleidelijk op te bouwen", zegt Miller. "Zonder langzame voortgang loop je veel meer kans om een overbelastingsblessure te ontwikkelen, zoals een peesontsteking, een stressfractuur, spierpijn, of zelfs een gescheurde pees."

Het aantal kilometers wordt meestal verhoogd op basis van percentage of tijd. Als je bijvoorbeeld al een paar weken een paar keer per week 15 minuten loopt, breid dat de volgende weken dan uit tot 20 minuten per run.

Wil je liever met een percentage werken, overweeg dan de '10%-regel'. Dat betekent dat je het aantal kilometers met niet meer dan 10% verhoogt ten opzichte van de week daarvoor. Als je deze week bijvoorbeeld 10 kilometer loopt, voeg daar dan volgende week één kilometer aan toe.

Ondanks het feit dat deze richtlijn vaak wordt gevolgd, is het volgens Miller geen harde regel. Beginnende hardlopers moeten vooral consistent zijn, en dat kan betekenen dat je het aantal kilometers de eerste maand (of langer) niet uitbreidt. Zo kun je een routine opbouwen en de spieren versterken die nodig zijn voor een goede hardloophouding.

Als je een goede, consistente routine hebt opgebouwd, kun je die wekelijkse verhoging van 10% gaan overwegen. Als je echter tekenen van oververmoeidheid vertoont (denk aan vermoeidheid, struikelen, milde overbelastingsblessures zoals een zere enkel), moet je misschien een stapje terug nemen. Hou in gedachten dat mentale stress je herstel na de training ook kan belemmeren en een oorzaak van de vermoeidheid kan zijn. Zorg voor voldoende rust en doe oefeningen voor bewust ademhalen, zoals yoga, als je merkt dat je veel spanning ervaart.

Lees ook Worden je benen sterker van hardlopen?