Hoeveel kilometer gaan hardloopschoenen mee?

Alle schoenen slijten na verloop van tijd, maar je kunt wel een aantal dingen doen om goed voor je favoriete sneakers te zorgen zodat je er langer plezier van hebt.

Koop een schoen die ontworpen is voor jouw specifieke trainingsstijl. Koop trailrunningschoenen voor hardlopen op onverharde paden, trackschoenen voor op de baan, en straatschoenen voor hardlopen op straat.

Koop schoenen die goed passen en die aansluiten bij de biomechanica van je voet. Kies voor een schoen met extra stabiliteit als je over- of onderproneert, en koop schoenen met meer demping als jij dat nodig hebt.

Gebruik hardloopschoenen alleen voor hardlopen. Hef geen gewichten, volg geen spinningles en doe geen boodschappen met je hardloopschoenen aan. Bewaar je kilometers voor je trainingruns.

Wissel je schoenen af. Uit een onderzoek van februari 2015 in het Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports blijkt dat je de levensduur van je schoenen kunt verlengen door meerdere paren te combineren, zodat je hetzelfde paar niet dagenlang achter elkaar gebruikt.

Hou je schoenen droog en koel. Bewaar je schoenen in je huis (niet in de tuin, op je balkon of in je auto). Als ze nat worden, prop er dan wat oude kranten in. Loop niet in je schoenen als ze koud of nat zijn.

Check Nike's Met deze 12 tips gaan je hardloopschoenen langer mee voor meer ideeën.