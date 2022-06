Tips van experts om spierpijn na een stevige work-out te behandelen

Spierpijn hoort erbij als je je lichamelijke conditie wilt verbeteren, maar slechts tot op zekere hoogte. Spierpijn kan niet alleen een deuk opleveren in je motivatie voor je volgende work-out, maar zorgt soms ook voor een tijdelijke belemmering van je mobiliteit en lichamelijke prestaties.

Wat je vaak voelt na 24 tot 72 uur na een work-out, wordt verlate spierpijn genoemd (DOMS, delayed onset muscle soreness). Dit kan variëren van gevoeligheid tot ernstiger pijn, enuit onderzoek blijkt dat dit vaker gebeurt wanneer je niet gewend bent aan een activiteit of deze al een poos niet gedaan hebt. Zo krijgen atleten die na een tijdje vrij het trainen weer oppakken meestal meer spierpijn dan later in het seizoen.

Als je erachter wilt komen wat je kunt doen tegen spierpijn na een work-out, is het belangrijk je te richten op het voorkomen ervan. Maar als je die stap hebt overgeslagen en door je huis strompelt, kun je nog steeds voor verlichting zorgen. Dit is wat de experts aanraden om je spieren te laten herstellen. Als je te veel of vaak ongemak ervaart, kan dat een teken zijn dat er iets ernstigers aan de hand is, zoals een blessure. Als de pijn niet overgaat, overweeg dan een afspraak te maken met je huisarts of een specialist.