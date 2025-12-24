Pronatie vs. supinatie: wat is het verschil?

Bij het wandelen of hardlopen verschuift je gewicht subtiel over je voeten. Dit wordt pronatie of supinatie genoemd, afhankelijk van de richting waarin je voeten bij elke stap 'rollen'.

“Pronation treedt op wanneer de voet naar binnen rolt, waardoor meer van het lichaamsgewicht op de binnenkant van de voet komt. Supinatie is het tegenovergestelde: de voet rolt naar buiten en het meeste lichaamsgewicht komt op de buitenkant van de voet,” zegt Carol Mack, DPT gecertificeerd kracht- en conditiespecialist, fysiotherapeut en trainer in Cleveland, Ohio. “Deze bewegingen zijn normaal en komen bij elke stap die we zetten voor. Sommige mensen proneren of supineren echter meer dan normaal.”

Als dat gebeurt, spreekt men van overpronatie of oversupinatie (onderpronatie), wat invloed kan hebben op je looppatroon en sportprestaties.



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