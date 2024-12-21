Wat is het verschil tussen hardlopen en joggen?

Veel mensen vinden dat joggen een langzamere versie van hardlopen is. Experts zeggen dat joggers een gemiddeld tempo van tussen de 6 tot 10 km/uur aanhouden, en dat hardlopers sneller dan 10 km per uur lopen, in een tempo van ongeveer 6 minuten en 12 seconden per km. Bedenk daarbij wel dat het verschil tussen joggen en hardlopen per persoon varieert.

Je kunt tijdens dezelfde trainingssessie verschillende keren van tempo verwisselen en van hardlopen overschakelen op joggen. Dit gebeurt bijvoorbeeld vaak als je intervalruns of temporuns doet, met een warm-upsessie vooraf en herstelintervals tussen sets door. Chris Bennett, Global Head Coach van de Nike Run Club, roept in zijn audiobegeleide runs op de Nike Run Club app op om het belang van een goede warm-up niet te onderschatten.

"Als je dus te veel van jezelf vraagt, als je je spieren voelt trekken, als je voelt dat je op dit moment te hard loopt: stop! Jezelf pushen, je spieren overbelasten, te hard lopen tijdens een warm-up: dit zijn allemaal dingen die je tegenhouden en contraproductief zijn", zegt hij.

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