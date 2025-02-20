De 5 beste manieren om te herstellen na het hardlopen

Herstel begint met brandstof, zegt Leo Hipp, performancefysioloog bij Human Powered Health. Hoe eerder je kunt beginnen met bijtanken na je work-out, hoe sneller je spieren de voedingsstoffen krijgen die ze nodig hebben om te herstellen en weer op te bouwen. "Je lichaam verbrandt koolhydraten en vetten voor energie, dus het is belangrijk om die na het sporten aan te vullen", zegt hij.

Silva raadt aan om 30 tot 60 minuten na een run bij te tanken om je herstel te optimaliseren. Hij raadt ook aan om prioriteit te geven aan complexe koolhydraten boven eenvoudige koolhydraten (denk aan ontbijtgranen en vruchtensappen) om de glycogeenvoorraden aan te vullen (koolhydraten die in het lichaam worden opgeslagen voor energie). "Zoete aardappelen, rijst of haver zijn geweldige opties voor complexe koolhydraten", zegt Silva.

Eiwitinname is ook een cruciaal onderdeel van herstel. "Hoewel je geen eiwitten verbrandt voor energie, gebruiken je spieren eiwitten om beweging te ondersteunen", zegt Hipp. Het consumeren van voldoende eiwitten ondersteunt ook spierherstel en -groei. De International Society of Sports Nutrition (ISSN) raadt aan om binnen twee uur na afloop van je work-out een eiwitrijke maaltijd of snack te nuttigen. "Probeer bij te tanken met een koolhydraat-tot-eiwitverhouding van 3:1 of 4:1, zoals een smoothie met een banaan en eiwitpoeder", zegt Silva.

Vergeet niet om wat gezonde vetten toe te voegen aan je maaltijd of snack na het hardlopen. "Gezonde vetten ondersteunen het algehele herstel en helpen ontstekingen te verminderen", zegt Felder. Met name omega-3-vetzuren zijn veelbelovend gebleken bij het tegengaan van ontstekingen en spierschade na een work-out. Zalm, lijnzaad en bepaalde noten, zoals walnoten, zijn maar een paar voorbeelden van voedingsmiddelen die van nature rijk zijn aan deze ontstekingsbestrijdende vetzuren.