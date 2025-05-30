De beste leggings voor hardlopen van Nike
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Gebruik dit als je persoonlijke gids om functionele hardloopleggings van hoge kwaliteit te vinden.
Hoogwaardige hardloopkleding, zoals sport-bh's met compressie en vochtafvoerende sokken, kunnen niet alleen zorgen voor meer comfort tijdens je work-out, maar ze kunnen je run ook aangenamer maken. Stijl en pasvorm spelen hierbij een grote rol. Want je zelfverzekerd voelen in wat je draagt, kan je motivatie een boost geven. Dit is sowieso één reden waarom een goede hardlooplegging essentieel is voor alle hardlopers, of je nu een doorgewinterde atleet bent of net met hardlopen begint.
Van het vinden van je favoriete pasvorm tot het ontdekken van het juiste materiaal passend bij de weersomstandigheden, het kan een paar pogingen kosten om je favoriete leggings te vinden. Ga je eropuit voor een lange duurloop? Probeer dan eens een legging die wat strakker rond de taille zit om te voorkomen dat 'ie tijdens het hardlopen afzakt, maar niet zo strak dat deze niet lekker zit of je mobiliteit beperkt. Dan nog een belangrijke factor om in gedachten te houden: zakken. Gels, sleutels en je telefoon zijn slechts een paar van de essentials die je waarschijnlijk bij de hand wilt hebben tijdens het hardlopen.
En vergeet de temperatuur niet — dikkere leggings zijn bijvoorbeeld misschien niet de beste keuze voor trainingen later in de lente of vroeg in de zomer, maar ze kunnen perfect zijn tijdens de koude maanden. Vind de ideale legging voor jouw situatie met dit beknopte overzicht van de beste Nike hardloopleggings.
De beste hardlooplegging en -shorts, van de warming-up tot de cooling-down: Nike Swift
Of je je nu opmaakt voor een lange duurloop of wilt ontspannen na een snelle sprint, de nauwsluitende, lichte en ventilerende Nike Swift legging voor dames kan de perfecte optie zijn voor je reis. Nike Dri-FIT technologie houdt je droog en comfortabel. Het middelzware, ventilerende, ondoorzichtige materiaal is zacht en elastisch tijdens het stretchen, voelt niet zwaar aan en is niet doorschijnend. De drie opbergzakken, waaronder een achterzak met rits, maken de Swift legging superpraktisch. Voor hardlopers helpt de afwezigheid van naden aan de binnenkant van de pijpen om wrijving te voorkomen.
De Nike Swift collectie heeft ook kortere opties, zoals strakke hardloopshorts met hoge taille voor dames. Deze comfortabele shorts hebben drie handige opbergzakken voor je essentials. De geavanceerde zweetafvoerende technologie is ontworpen om je koel te houden, ongeacht de afstand of temperatuur.
Meer fantastische Nike leggings
Je kunt ook andere opties uitproberen om de legging te vinden die bij je behoeften past. De Universa dameslegging heeft een voorgevormde, flatterende pasvorm en is een optimale keuze op warme dagen dankzij Nike Stealth Evaporation en Dri-FIT technologie, die zichtbare tekenen van zweet minimaliseert en je droog en comfortabel houdt. Deze leggings zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en lengtes, en hebben ook discrete zakken. Doordat er geen naad aan de voorkant zit, kruipt het materiaal niet omlaag bij de taille.
Ook de Nike One legging met halfhoge taille voor dames heeft veel zakken. De tailleband is gevoerd met mesh, biedt extra ondersteuning en blijft goed zitten.
Nike heeft ook verschillende warme opties als je op zoek bent naar een hardlooplegging voor de koudere herfst- en wintermaanden. Neem de Nike Therma-FIT One bijvoorbeeld - een dikke, behaaglijke, warmteregulerende legging, die je warm en comfortabel houdt tijdens hardlopen in de kou.
Zoek je naar een nauwsluitende legging die je ondersteunt bij al je bewegingen, dan is de Nike Pro 365 legging een ideale keuze. Voor een iets kortere, maar net zo ondersteunende optie, kun je de Nike Pro 365 shorts proberen. Deze shorts bevatten elastisch materiaal met Dri-FIT technologie om je droog te houden tijdens intensieve work-outs.
Als je naar een bepaald doel aan het trainen bent, maar het weer een belangrijke rol speelt, heb je daarvoor de juiste hardloopgear en -kleding nodig. Nike heeft verschillende soorten hardloopleggings die bij je intensieve trainingsbehoeften passen.