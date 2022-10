Wat zijn de gezondheidsvoordelen van lichaamsbeweging?

Hartziekte is de belangrijkste doodsoorzaak bij mannen en vrouwen ter wereld, met ongeveer 16 procent van het aantal wereldwijde sterfgevallen per jaar. Regelmatig aerobisch bewegen is een van de beste dingen die je kunt doen om je hart gezond te houden en het risico te verlagen op chronische gezondheidsproblemen.



Een onderzoek uit juli 2009 in het American Journal of Lifestyle Medicine heeft aangetoond dat fysieke activiteit het risico op hartziekten bij deelnemers met wel 50 procent liet dalen.



"Je hart is een spier net als de andere spieren in je lichaam", aldus Buckingham. "Als je het hart regelmatig traint, wordt het sterker". Een sterk hart kan met elke hartslag meer bloed door het lichaam pompen, wat betekent dat het niet zo hard hoeft te werken.



Dat legt minder druk op de bloedvaten, wat leidt tot een lagere bloeddruk, aldus Buckingham. Je bloeddruk in een gezond bereik houden (minder dan 120/80 mm Hg) is van levensbelang bij het voorkomen van hartziekten en daarmee samenhangende trauma's, zoals een hartaanval of een beroerte.