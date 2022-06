Hoe een trainingsroutine kan helpen tegen depressie en angst

Er zijn allerlei redenen waarom training helpt om je gemoedstoestand te verbeteren en gevoelens van angst te verminderen. In de basis leidt training je af van hetgeen waardoor je depressief of angstig bent.



Eén van de meest genoemde voordelen van training is dat het de hoeveelheid geluksstoffen in je lichaam, zoals endorfine, serotonine, dopamine en norepinefrine, verhoogt. Wanneer je lichaam overspoeld wordt met deze stimulerende, opbeurende chemische stoffen, kan dit gevoelens van angst en stress aanzienlijk verminderen. Dit stelt Carla Marie Manly, PhD, een klinisch psycholoog die werkt met mensen met angst en depressie.



Training stimuleert bovendien de afgifte van brain-derived neurotrophic factor (BDNF), een molecuul dat een centrale rol speelt bij het behoud van gezonde hersenverbindingen, zo blijkt uit een artikel uit 2017 in Frontiers in Psychology. Een laag BNDF-gehalte wordt geassocieerd met depressie en suïcidaal gedrag.



"Een heel mooi aspect van regelmatig trainen is dat het je brein kan pushen om een gezondere, betere versie van jezelf te worden", zegt Ben Spielberg, MS, neurowetenschapper, oprichter en directeur van TMS & Brain Health-centra in het zuiden van Californië.



De sociale aspecten van training dragen natuurlijk ook in grote mate bij aan je geestelijke gezondheid. "Training kan mensen dichter bij elkaar brengen, ze meer zelfvertrouwen geven in sociale interacties en gevoelens van angst in verschillende situaties verminderen", zegt Spielberg.