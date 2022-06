Crater Impact: Behind The Design

We wilden gerecycled materiaal op een nieuwe manier laten zien en designkeuzes maken waarmee we minder afval produceren dan met conventionele methoden. We kozen voor een websysteem dat over zichzelf heen vouwt en hebben veterlussen gecreëerd door ze in de stof te naaien, in plaats van oogjes of bochten in het patroon te snijden, waar je meestal meer materiaal voor nodig hebt. Efficiënte overlays en een geborduurde Swoosh hielpen ook mee om minder materiaal te gebruiken. Je zou echt niet zeggen dat deze schoen van afval is gemaakt.