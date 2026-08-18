Cadeau-ideeën voor Moederdag: laat zien dat je van haar houdt
Op zoek naar het perfecte Moederdagcadeau? Wij helpen je met onze collectie sportieve cadeaus, van dagelijkse basics tot statement-ontwerpen. Bij Nike vind je de sportkleding die je moeder helpt om haar grenzen te verleggen. En door de innovatieve designs en ademende stoffen, voelt ze zich net zo goed als ze eruitziet.
Onze collectie Moederdagcadeaus bestaat uit cadeaus die passen bij actieve moeders. Welke sport je moeder ook doet, wij hebben klassieke kleding en handige accessoires waar ze blij mee zal zijn. Van tops en T-shirts tot cosy joggers en hoodies – tussen onze cadeau-ideeën voor Moederdag vind je zeker iets moois. Of houd Moederdag simpel met een Nike cadeaukaart, zodat ze zelf iets kan uitkiezen.
Stijlvolle cadeaus voor mama
Laat op deze Moederdag je liefde zien met sportcadeaus die je moeder helpen bij haar work-out. Of de jouwe nu graag naar de sportschool gaat of zware bergtochten maakt, we hebben iets voor alle moeders. Kies voor felle kleuren, of houd het simpel met onopvallende kleding. Wat het weer ook doet, onze unieke ontwerpen houden haar comfortabel, met ademende stoffen en handige laagjes en ritsen. Lichtgewicht kleding met Dri-FIT technologie voert zweet af van de huid, waardoor het snel verdampt en je moeder comfortabel droog blijft. Neem ook eens een kijkje bij onze sport-bh's voor ondersteuning, die je moeder een boost van zelfvertrouwen geven.
We werken hard aan ons Nike Move to Zero programma: onze weg naar netto nul CO2-uitstoot en netto nul afval. Daarom maken we kleding met duurzame materialen. Die zijn beter voor de planeet zodat je ze met een gerust hart draagt. Dus of je nu iets praktisch, stijlvols of een verantwoordere keuze zoekt, je vindt het allemaal in de Nike Moederdagcollectie.