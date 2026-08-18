Moederdagcadeaus

(55)
Nike P-6000
Nike P-6000 Damesschoenen
Bestseller
Nike P-6000
Damesschoenen
€ 119,99
Nike Pro
Nike Pro Korte legging met vlakken van mesh en halfhoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Korte legging met vlakken van mesh en halfhoge taille voor dames
30% korting
Nike Swift
Nike Swift Strakke hardloopshorts met binnenbroekje, hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
Bestseller
Nike Swift
Strakke hardloopshorts met binnenbroekje, hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
€ 64,99
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damesshorts (13 cm, Plus Size)
Gerecyclede materialen
Nike Pro 365
Damesshorts (13 cm, Plus Size)
30% korting
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damesshorts (21 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro 365
Damesshorts (21 cm)
29% korting
Nike Pegasus Premium
Nike Pegasus Premium Hardloopschoenen voor dames (straat)
Bestseller
Nike Pegasus Premium
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 209,99
Nike Pro
Nike Pro Legging halfhoge taille en met mesh vlakken voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Legging halfhoge taille en met mesh vlakken voor dames
30% korting
Nike Pro
Nike Pro Hijab 2.0
Bestseller
Nike Pro
Hijab 2.0
€ 39,99
Nike Everyday Plus Lightweight
Nike Everyday Plus Lightweight Footie trainingssokken voor dames (3 paar)
Bestseller
Nike Everyday Plus Lightweight
Footie trainingssokken voor dames (3 paar)
€ 15,99
Nike Tour Classic 4
Nike Tour Classic 4 Golfhandschoen voor heren (links, normaal)
Nike Tour Classic 4
Golfhandschoen voor heren (links, normaal)
€ 29,99
Nike Cortez Textile
Nike Cortez Textile Damesschoenen
Gerecyclede materialen
Nike Cortez Textile
Damesschoenen
€ 89,99
Nike Pro
Nike Pro Korte tanktop met Dri-FIT voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Korte tanktop met Dri-FIT voor dames
€ 37,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Lange legging met hoge taille voor dames
Bestseller
Nike Pro Sculpt
Lange legging met hoge taille voor dames
€ 64,99
Nike Initiator
Nike Initiator Damesschoenen
Nike Initiator
Damesschoenen
€ 84,99
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Damesschoenen
Bestseller
Nike Air Max 270
Damesschoenen
30% korting
Nike Victori One
Nike Victori One Slippers voor dames
Nike Victori One
Slippers voor dames
€ 37,99
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Dameslegging (Plus Size)
Gerecyclede materialen
Nike Pro 365
Dameslegging (Plus Size)
29% korting
Nike Free 2025
Nike Free 2025 Work-outschoenen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Free 2025
Work-outschoenen voor dames
30% korting
Nike cadeaubon
Nike cadeaubon
Nike cadeaubon
Nike Intensity
Nike Intensity Trainingsriem voor heren
Nike Intensity
Trainingsriem voor heren
30% korting
Jordan Essentials
Jordan Essentials Damestop
Jordan Essentials
Damestop
30% korting
Nike Club
Nike Club Handdoek voor aan het zwembad
Net binnen
Nike Club
Handdoek voor aan het zwembad
€ 44,99
Jordan Sport
Jordan Sport Bikeshorts met hoge taille voor dames (18 cm)
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Bikeshorts met hoge taille voor dames (18 cm)
30% korting
Nike Air Max SNDR
Nike Air Max SNDR Damesschoenen
Nike Air Max SNDR
Damesschoenen
30% korting
Nike Motiva
Nike Motiva Wandelschoenen voor dames
Nike Motiva
Wandelschoenen voor dames
€ 109,99
Jordan Essentials
Jordan Essentials Tanktop voor dames
Jordan Essentials
Tanktop voor dames
30% korting
Jordan Sport
Jordan Sport Korte knit damestop met korte mouwen
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Korte knit damestop met korte mouwen
30% korting
Nike After Dark Tour
Nike After Dark Tour Ongestructureerde Dri-FIT Club pet
Gerecyclede materialen
Nike After Dark Tour
Ongestructureerde Dri-FIT Club pet
€ 27,99
Nike Refuel
Nike Refuel Waterfles met afsluitbaar deksel (700 ml)
Nike Refuel
Waterfles met afsluitbaar deksel (700 ml)
€ 19,99
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT hardlooptop met korte mouwen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Tempo
Dri-FIT hardlooptop met korte mouwen voor dames
€ 34,99
Nike Swift
Nike Swift 7/8-hardlooplegging met hoge taille en zakken voor dames
Bestseller
Nike Swift
7/8-hardlooplegging met hoge taille en zakken voor dames
€ 89,99
Nike Everyday Lightweight
Nike Everyday Lightweight Footie trainingssokken voor dames (3 paar)
Nike Everyday Lightweight
Footie trainingssokken voor dames (3 paar)
€ 15,99
Nike Gym Club
Nike Gym Club Trainingstas (24 liter)
Bestseller
Nike Gym Club
Trainingstas (24 liter)
€ 47,99
Nike Wildhorse 10
Nike Wildhorse 10 Trailrunningschoenen voor dames
Nike Wildhorse 10
Trailrunningschoenen voor dames
€ 149,99
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Hardloopschoenen voor dames (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Vomero 18
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 159,99
Nike One
Nike One Rugzak (25 liter)
Gerecyclede materialen
Nike One
Rugzak (25 liter)
€ 89,99
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Damesschoenen
Nike Air Max 270
Damesschoenen
€ 159,99
Nike (M) One
Nike (M) One 7/8-legging met hoge taille en zakken voor dames (zwangerschapskleding)
Gerecyclede materialen
Nike (M) One
7/8-legging met hoge taille en zakken voor dames (zwangerschapskleding)
€ 54,99
Nike
Nike Omkeerbare yogamat (4 mm)
Nike
Omkeerbare yogamat (4 mm)
€ 49,99
Nike Zoom Fly 6
Nike Zoom Fly 6 wedstrijdschoen voor dames (straat)
Nike Zoom Fly 6
wedstrijdschoen voor dames (straat)
€ 169,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear RPM draagtas (26 liter)
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
RPM draagtas (26 liter)
€ 84,99
Nike Club
Nike Club Ongestructureerde pet
Gerecyclede materialen
Nike Club
Ongestructureerde pet
€ 27,99
Nike Dura Feel 10
Nike Dura Feel 10 golfhandschoen voor dames (linkshandig)
Nike Dura Feel 10
golfhandschoen voor dames (linkshandig)
€ 14,99
Nike One
Nike One Sporttas (35 liter)
Gerecyclede materialen
Nike One
Sporttas (35 liter)
€ 99,99
Nike One
Nike One Draagtas (25 liter)
Gerecyclede materialen
Nike One
Draagtas (25 liter)
€ 89,99
Nike Heritage 2.0
Nike Heritage 2.0 Draagtas (22 liter)
Gerecyclede materialen
Nike Heritage 2.0
Draagtas (22 liter)
€ 29,99
Nike Swift
Nike Swift Repel opvouwbaar jack voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Swift
Repel opvouwbaar jack voor dames
€ 119,99
Nike (M) One
Nike (M) One Dri-FIT Slim-Fit top met korte mouwen voor dames (zwangerschapskleding)
Gerecyclede materialen
Nike (M) One
Dri-FIT Slim-Fit top met korte mouwen voor dames (zwangerschapskleding)
€ 44,99
Nike
Nike Draagtas (28 liter)
Gerecyclede materialen
Nike
Draagtas (28 liter)
€ 42,99
Nike Vapor Elite
Nike Vapor Elite Fitnesshandschoenen voor dames
Bestseller
Nike Vapor Elite
Fitnesshandschoenen voor dames
€ 29,99
Jordan Sport
Jordan Sport Diamond damesshorts (10 cm)
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Diamond damesshorts (10 cm)
€ 49,99
Jordan Sport
Jordan Sport Damesshorts (13 cm)
Jordan Sport
Damesshorts (13 cm)
€ 39,99
Nike Alpha Elite
Nike Alpha Elite Trainingshandschoenen
Nike Alpha Elite
Trainingshandschoenen
€ 54,99
Nike Tour Classic 4
Nike Tour Classic 4 Golfhandschoen voor dames (linkshandig)
Nike Tour Classic 4
Golfhandschoen voor dames (linkshandig)
€ 29,99
Nike Icon Cortez
Nike Icon Cortez Polstasje
Nike Icon Cortez
Polstasje
€ 34,99

Cadeau-ideeën voor Moederdag: laat zien dat je van haar houdt

Op zoek naar het perfecte Moederdagcadeau? Wij helpen je met onze collectie sportieve cadeaus, van dagelijkse basics tot statement-ontwerpen. Bij Nike vind je de sportkleding die je moeder helpt om haar grenzen te verleggen. En door de innovatieve designs en ademende stoffen, voelt ze zich net zo goed als ze eruitziet.


Onze collectie Moederdagcadeaus bestaat uit cadeaus die passen bij actieve moeders. Welke sport je moeder ook doet, wij hebben klassieke kleding en handige accessoires waar ze blij mee zal zijn. Van tops en T-shirts tot cosy joggers en hoodies – tussen onze cadeau-ideeën voor Moederdag vind je zeker iets moois. Of houd Moederdag simpel met een Nike cadeaukaart, zodat ze zelf iets kan uitkiezen.


Stijlvolle cadeaus voor mama


Laat op deze Moederdag je liefde zien met sportcadeaus die je moeder helpen bij haar work-out. Of de jouwe nu graag naar de sportschool gaat of zware bergtochten maakt, we hebben iets voor alle moeders. Kies voor felle kleuren, of houd het simpel met onopvallende kleding. Wat het weer ook doet, onze unieke ontwerpen houden haar comfortabel, met ademende stoffen en handige laagjes en ritsen. Lichtgewicht kleding met Dri-FIT technologie voert zweet af van de huid, waardoor het snel verdampt en je moeder comfortabel droog blijft. Neem ook eens een kijkje bij onze sport-bh's voor ondersteuning, die je moeder een boost van zelfvertrouwen geven.


We werken hard aan ons Nike Move to Zero programma: onze weg naar netto nul CO2-uitstoot en netto nul afval. Daarom maken we kleding met duurzame materialen. Die zijn beter voor de planeet zodat je ze met een gerust hart draagt. Dus of je nu iets praktisch, stijlvols of een verantwoordere keuze zoekt, je vindt het allemaal in de Nike Moederdagcollectie.