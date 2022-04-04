Geef oude sneakers een nieuw leven met natuurlijke ingrediënten

Blaas oude sneakers nieuw leven in — met sinaasappels, walnoten en bloem?
Innovatie
Ja, echt! Leer van Nike schoendesigners drie manieren waarop je met natuurlijke ingrediënten, en een paar slimme en simpele trucjes langer plezier hebt van je sneakers.
In de serie 'Hands On' leer je praktische technieken van experts op het gebied van innovatie.
“Als vegetariër scoor ik een 10 en als veganist een 10-”, lacht schoendesigner Aja Zarrehparvar. Ze doelt op de plantaardige recepten voor sneakerverf die ze zo met ons gaat delen.
We dragen allemaal op onze eigen manier een steentje bij aan een duurzamere wereld. Voor de een gaat het om wat je eet en voor de ander om hoe je je schoenen verzorgt. Maar zorgen al die individuele acties bij elkaar echt voor maatschappelijke verandering?
Aja denkt van wel. “De cultuur bepaalt wat 'cool' is", zegt ze. "Dus als de cultuur zegt dat het cool is om schoenen op te knappen en spullen te repareren en te hergebruiken, moet je wel duurzaam zijn als je cool wilt zijn!”
Maak kennis met presentator Aja Zarrehparvar (rechts) en haar gast Indah Nur.
De meesten van ons denken bij klimaatacties waarschijnlijk niet aan je schoenen in een vat heet water met bieten gooien, maar voor Aja is het de gewoonste zaak van de wereld.
“Ik wil designers in het hele bedrijf inspireren om te onderzoeken, te dromen en te ontdekken, en enthousiast te blijven over nieuwe processen en benaderingen”, vertelt ze over haar werk bij Blue Ribbon Studio, de Maker Space op de Nike campus. “Er worden weleens fouten gemaakt, maar juist dan wordt het interessant. Dat is precies wanneer er problemen worden opgelost!”
Ben je er klaar voor om op een heel nieuwe manier praktische sneakerproblemen op te lossen? En heb je zin om de handen uit de mouwen te steken? Lees dan verder hoe je je schoenen kunt schoonmaken, verven en lijmen op duurzame manieren die Aja en collega schoendesigner Indah Nur thuis zelf ook gebruiken. Tijd om aan de slag te gaan!
Opmerking: Je gaat met hete vloeistoffen aan de slag, dus ouderlijk toezicht, en een veiligheidsbril en handschoenen zijn vereist.
1. Je sneakers mooi houden met huis-, tuin- en keukenmiddelen
Of je je schoenen nu zo lang mogelijk 'als nieuw' wilt houden, of voor een doorleefde look gaat, één ding is zeker: "Als je goed op je spullen past, gaan ze langer mee", zegt Indah, die gespecialiseerd is in het ontwerpen van sneakers die sterk genoeg zijn voor zelfs de actiefste kinderen. Als je door de bomen het bos niet meer ziet met alle beschikbare middelen en schoonmaaktechnieken, hou het dan zo simpel mogelijk en beperk je tot wat er al thuis bij je in de kast staat. Bekijk het filmpje hierboven voor gedetailleerde tips.
Leuk weetje: in de Nike Air bubbels kan, net als bij ander plastic materiaal, na verloop van tijd condens ontstaan waardoor de vensters beslaan. Geen probleem: bekijk hier hoe je dit kunt verhelpen.
Bonus: Wissel regelmatig van schoenen. Zo loop je er niet alleen goed gecoördineerd bij, maar hou je ook je schoenen langer mooi. De kwaliteitstechnici van Nike zeggen dat het foam in de meeste middenzolen na een drukke dag zo'n 24 tot 48 uur nodig heeft om te herstellen. Probeer dus elke dag van schoenen te wisselen en ze de rust te geven die ze verdienen.
2. Je schoenen verven met natuurlijk producten voor een tweede leven
Ooit een paar oude schoenen uit de kast gehaald die betere tijden hebben gekend, of waar je gewoon een beetje op bent uitgekeken? Breng ze niet meteen naar de kringloop, maar geef ze een nieuwe kleur! En krijg extra kudos als je daar een verf op natuurlijke basis voor gebruikt, zoals die hierboven. "Met een nieuwe kleur blaas je schoenen sowieso nieuw leven in", zegt Aja. "Maar als je daarvoor ook nog eens kurkuma, koffie of oude schillen gebruikt, is de cirkel helemaal rond!"
Leuk weetje: Bieten zijn rood, koffie is bruin, maar weet je welke kleur je met een avocadopit kunt maken? Kijk naar de video hierboven voor het verrassende antwoord.
Bonus: Ken je materialen. Natuurlijke verfstoffen, zoals de hierboven genoemde, werken het beste op natuurlijke materialen zoals katoen, canvas, suède en wol. Synthetisch materiaal (zoals plastic, rubber en polyester), waar de meeste schoenen van zijn gemaakt, zijn niet zo goed in het absorberen van natuurlijke verfstoffen. Daar moet je dus een krachtiger kleurstof, uit de hobbywinkel, voor gebruiken.
3. Je eigen lijm maken om kapotte sneakers op te lappen
"Vaak zit er een heel verhaal aan vast: hoe ik ze op de kop heb getikt, of het gevoel dat ik krijg wanneer ik ze draag", zegt Aja over haar vele favoriete schoenen (inclusief het bijzondere paar dat je hierboven ziet). "Ze hebben allemaal iets magisch, beter kan ik het niet uitleggen." Als jouw geliefde sneakers uit elkaar beginnen te vallen, wees dan niet bang om ze met wat lijm weer op te knappen. In de clip hierboven leggen we uit wat je kunt repareren, hoe je lijm het beste kunt aanbrengen en zelfs hoe je je eigen lijm kunt maken.
Leuk weetje: lijm op basis van bloem en water, zoals je hierboven kunt zien, wordt al sinds duizenden jaren gebruikt om bijvoorbeeld boeken te binden of papier maché te maken.
Bonus: Er zijn andere, sterkere lijmsoorten beschikbaar. Onze Nike technici zijn voortdurend op zoek naar nieuwe, innovatieve lijmsoorten. Maar zelfs de sterkste industriële lijm kan na verloop van tijd loslaten. Een te hoge luchtvochtigheid of te warme lucht kan dit proces versnellen, dus berg je schoenen niet op in de badkamer of onder de radiator. En als je schoenen echt gaar zijn, kun je ze altijd nog latenrecyclen bij een deelnemende Nike store.
Maak kennis met de sneakerexperts: Aja en Indah
Hierboven heb je hun tips al gehoord. Maak nu kennis met de presentatoren van deze aflevering van 'Hands On'.
Aja
Footwear Design Specialist,
Blue Ribbon Studio @ Nike
Wat is Blue Ribbon Studio?
“BRS is het culturele, creatieve en sociale knooppunt van Nike design. We zijn het epicentrum voor creativiteit, zeg maar. Bij ons kunnen designers helemaal losgaan."
Vertel eens wat meer over je werk.
“Als schoendesignspecialist bij BRS help ik andere designers. Ik kan me helemaal uitleven met alle verschillende smaken, texturen en vormen waar ze mee aan komen. Ik zie mezelf als de melk in de kom met cornflakes. Plantaardige melk dan natuurlijk.”
Hoe ben je hier beland?
“Ik heb architectuur gestudeerd en ben ongeveer drie jaar geleden bij Nike gaan werken als 3D-schoendesigner.”
Wat voor iemand ben je in je werk en in je privéleven?
“Ik hou ervan nieuwe dingen te ontdekken en stort me overal vol overgave in. Ik ben nieuwsgierig, wil altijd blijven leren en probeer een beetje vrolijkheid mee te brengen in alles wat ik doe.”
Waar komt je liefde voor sneakers vandaan?
“In de brugklas droeg ik de Air Jordan 4 Retro ‘Mars’ 2006 bij het basketballen. Na dat eerste paar wilde ik nooit meer iets anders.”
Wat zijn je favoriete sneakers op dit moment?
Air Jordan 1 ‘Not For Resale’: “de boodschap ‘please crease’ op de neus vind ik echt top, dat is precies waar de schoenencultuur om draait.”
ISPA Flow: “Het doorschijnende bovenwerk is echt prachtig. En ze zijn gewoon leuk om te dragen, echt een heel andere ervaring.”
Blazer Jumbo: “Een heel doordacht ontwerp. Echt een goede manier om een klassieker nieuw leven in te blazen.’”
Indah
Materials Designer,
Kids’ Footwear @ Nike
Vertel eens wat meer over je werk.
“Het is mijn taak om precies te weten wat de behoeften van onze consumenten zijn, zodat we onze producten daar op kunnen afstemmen. Problemen los ik op door creativiteit, duurzaamheid en circulariteit in het proces te brengen, vanuit het oogpunt van materialen.”
Waar komt je liefde voor sneakers vandaan?
“Als ik aan sneakers denk, denk ik aan goede tijden met mijn familie. Toen ik in 2005 van Indonesië naar Los Angeles verhuisde, sprak ik geen Engels en mijn familie daar sprak geen Indonesisch. Via sneakers wisten we toch een band op te bouwen. Ze namen me mee om in de rij te gaan staan voor nieuwe releases en daar leerde ik nieuwe vrienden kennen. Ik voelde me welkom in de community.”
Wat voor iemand ben je in je werk en in je privéleven?
“Ik ben relaxed en makkelijk in de omgang, een echte Steenbok. Ik probeer graag nieuwe dingen uit als het om eten gaat en neus graag rond in vintagewinkels of de kringloop. Daarom draag ik ook comfortabele schoenen, ik ben altijd onderweg!”
Wat zijn je favoriete sneakers op dit moment?
Air Jordan 4 x Off-White: “Die schoen betekent veel voor me omdat het een speciale release voor vrouwen is. Hoe meer ze ingedragen zijn, hoe beter ze eruitzien. Met mijn team probeer ik altijd materialen te vinden die mooier worden naarmate ze ouder worden.”
Air Jordan 1 Mid Fearless ‘Melody Ehsani’: “Die kreeg ik cadeau van een vriendin. Veel mensen kijken een beetje neer op Mids, maar ik vind ze supercomfortabel en ze behoren echt tot mijn favorieten. Ze zijn ontworpen door vrouwen en de kleuren zijn echt ongelooflijk.”
Air Jordan 3 ‘A Ma Maniére’: “Nog een release voor vrouwen. Het viel niet mee deze schoenen te bemachtigen, maar het is me gelukt! Ik vind het hoogwaardige materiaal heel mooi, net als de gewatteerde voering (zo comfortabel!), het suède en de tekst ‘work harder’ op de veteruiteinden.”
Aja
Footwear Design Specialist,
Blue Ribbon Studio @ Nike
Wat is Blue Ribbon Studio?
“BRS is het culturele, creatieve en sociale knooppunt van Nike design. We zijn het epicentrum voor creativiteit, zeg maar. Bij ons kunnen designers helemaal losgaan."
Vertel eens wat meer over je werk.
“Als schoendesignspecialist bij BRS help ik andere designers. Ik kan me helemaal uitleven met alle verschillende smaken, texturen en vormen waar ze mee aan komen. Ik zie mezelf als de melk in de kom met cornflakes. Plantaardige melk dan natuurlijk.”
Hoe ben je hier beland?
“Ik heb architectuur gestudeerd en ben ongeveer drie jaar geleden bij Nike gaan werken als 3D-schoendesigner.”
Wat voor iemand ben je in je werk en in je privéleven?
“Ik hou ervan nieuwe dingen te ontdekken en stort me overal vol overgave in. Ik ben nieuwsgierig, wil altijd blijven leren en probeer een beetje vrolijkheid mee te brengen in alles wat ik doe.”
Indah
Materials Designer,
Kids’ Footwear @ Nike
Vertel eens wat meer over je werk.
“Het is mijn taak om precies te weten wat de behoeften van onze consumenten zijn, zodat we onze producten daar op kunnen afstemmen. Problemen los ik op door creativiteit, duurzaamheid en circulariteit in het proces te brengen, vanuit het oogpunt van materialen.”
Waar komt je liefde voor sneakers vandaan?
“Als ik aan sneakers denk, denk ik aan goede tijden met mijn familie. Toen ik in 2005 van Indonesië naar Los Angeles verhuisde, sprak ik geen Engels en mijn familie daar sprak geen Indonesisch. Via sneakers wisten we toch een band op te bouwen. Ze namen me mee om in de rij te gaan staan voor nieuwe releases en daar leerde ik nieuwe vrienden kennen. Ik voelde me welkom in de community.”
Wat voor iemand ben je in je werk en in je privéleven?
“Ik ben relaxed en makkelijk in de omgang, een echte Steenbok. Ik probeer graag nieuwe dingen uit als het om eten gaat en neus graag rond in vintagewinkels of de kringloop. Daarom draag ik ook comfortabele schoenen, ik ben altijd onderweg!”
Waar komt je liefde voor sneakers vandaan?
“In de brugklas droeg ik de Air Jordan 4 Retro ‘Mars’ 2006 bij het basketballen. Na dat eerste paar wilde ik nooit meer iets anders.”
Wat zijn je favoriete sneakers op dit moment?
Air Jordan 1 ‘Not For Resale’: “de boodschap ‘please crease’ op de neus vind ik echt top, dat is precies waar de schoenencultuur om draait.”
ISPA Flow: “Het doorschijnende bovenwerk is echt prachtig. En ze zijn gewoon leuk om te dragen, echt een heel andere ervaring.”
Blazer Jumbo: “Een heel doordacht ontwerp. Echt een goede manier om een klassieker nieuw leven in te blazen.’”
Wat zijn je favoriete sneakers op dit moment?
Air Jordan 4 x Off-White: “Die schoen betekent veel voor me omdat het een speciale release voor vrouwen is. Hoe meer ze ingedragen zijn, hoe beter ze eruitzien. Met mijn team probeer ik altijd materialen te vinden die mooier worden naarmate ze ouder worden.”
Air Jordan 1 Mid Fearless ‘Melody Ehsani’: “Die kreeg ik cadeau van een vriendin. Veel mensen kijken een beetje neer op Mids, maar ik vind ze supercomfortabel en ze behoren echt tot mijn favorieten. Ze zijn ontworpen door vrouwen en de kleuren zijn echt ongelooflijk.”
Air Jordan 3 ‘A Ma Maniére’: “Nog een release voor vrouwen. Het viel niet mee deze schoenen te bemachtigen, maar het is me gelukt! Ik vind het hoogwaardige materiaal heel mooi, net als de gewatteerde voering (zo comfortabel!), het suède en de tekst ‘work harder’ op de veteruiteinden.”
Brought to you by Move to Zero: De reis van Nike richting een CO2-neutraal en afvalvrij productieproces om zo de toekomst van sport te beschermen.
Films: Ariel Fisher
Tekst: Gail Dorwin