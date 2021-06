Hands On: Zo maak je biomaterialen

Heb je ooit troost gezocht in bananenbroodrecepten of ben je weleens uit verveling gaan experimenteren met zuurdesembrood? Nou, Nike materiaaldesigner Rikke Bonde heeft een huis-tuin-en-keukenrecept voor je dat... een keer wat anders is.



"Ik zag het begin van de pandemie als een goed moment om thuis aan het experimenteren te slaan." Rikke werkte vanuit huis en besloot om een nevenproject dat ze al lange tijd in gedachten had te gaan uitvoeren. Ze zette een kleinschalig laboratorium op waar ze tientallen recepten voor biomaterialen kon onderzoeken, testen en uitwerken, zoals duurzaam plastic en rubberachtige substanties gemaakt van natuurlijke ingrediënten. "Ik legde mezelf een aantal regels op, zoals dat ik alleen spullen mocht gebruiken die ik in huis had", vertelt ze over haar duurzame aanpak.



"Volgens mij zijn biomaterialen de toekomst", zegt Rikke. "We hebben te veel spullen die maar rondslingeren en waarvan we moeten bedenken hoe we ze kunnen hergebruiken of een nieuw doel kunnen geven. Hoe kijken we naar de materialen die de minste impact op de planeet hebben? Hoe kunnen we deze materialen samenvoegen om ze sterker of beter te maken, of een andere look te geven?"