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Basketbalschoenen

Giannis Freak 8 LX
Giannis Freak 8 LX Basketbalschoenen
Binnenkort verkrijgbaar
Giannis Freak 8 LX
Basketbalschoenen
€ 124,99
A'Two 'White Label LX'
A'Two 'White Label LX' A'ja Wilson Basketbalschoenen
Net binnen
A'Two 'White Label LX'
A'ja Wilson Basketbalschoenen
€ 159,99
Sabrina 4 'Light Work'
Sabrina 4 'Light Work' Basketbalschoenen
Binnenkort verkrijgbaar
Sabrina 4 'Light Work'
Basketbalschoenen
€ 129,99
Ja 4 'Nightmare'
Ja 4 'Nightmare' Basketbalschoenen
Binnenkort verkrijgbaar
Ja 4 'Nightmare'
Basketbalschoenen
€ 129,99
"LICHT OF ROBUUST? DE SABRINA 4 IS HET ALLEBEI."
"LICHT OF ROBUUST? DE SABRINA 4 IS HET ALLEBEI."
-Sabrina Ionescu
Giannis Freak 8 'Buckitos'
Giannis Freak 8 'Buckitos' Basketbalschoenen
Giannis Freak 8 'Buckitos'
Basketbalschoenen
€ 114,99
KD19
KD19 Basketbalschoenen
KD19
Basketbalschoenen
€ 159,99
Kobe III Protro
Kobe III Protro Basketbalschoenen
Verkrijgbaar via SNKRS
Kobe III Protro
Basketbalschoenen
€ 189,99
Kobe III Low Protro
Kobe III Low Protro Basketbalschoenen voor heren
Kobe III Low Protro
Basketbalschoenen voor heren
€ 189,99
Book 2 'Tigers'
Book 2 'Tigers' Basketbalschoenen
Net binnen
Book 2 'Tigers'
Basketbalschoenen
€ 159,99
A'Two 'Pinkies Up'
A'Two 'Pinkies Up' A'ja Wilson Basketbalschoenen
A'Two 'Pinkies Up'
A'ja Wilson Basketbalschoenen
€ 139,99
Ja 3 'Animal Pack'
Ja 3 'Animal Pack' Basketbalschoenen
Ja 3 'Animal Pack'
Basketbalschoenen
€ 134,99
LeBron Witness 9
LeBron Witness 9 Basketbalschoenen
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LeBron Witness 9
Basketbalschoenen
€ 109,99
Nike G.T. Cut Academy 2
Nike G.T. Cut Academy 2 Basketbalschoenen
Nike G.T. Cut Academy 2
Basketbalschoenen
€ 99,99
Giannis Immortality 5
Giannis Immortality 5 Basketbalschoenen
Giannis Immortality 5
Basketbalschoenen
€ 89,99
Kobe VIII
Kobe VIII Basketbalschoenen voor kids
Verkrijgbaar via SNKRS
Kobe VIII
Basketbalschoenen voor kids
€ 119,99
Caitlin 1 'Caitlin Blue'
Caitlin 1 'Caitlin Blue' Basketbalschoenen
Binnenkort verkrijgbaar
Caitlin 1 'Caitlin Blue'
Basketbalschoenen
€ 139,99
Nike S.T. Opladen
Nike S.T. Opladen Basketbalschoenen
Nike S.T. Opladen
Basketbalschoenen
€ 129,99
Nike Precision 8 Low
Nike Precision 8 Low Basketbalschoenen voor heren
Nike Precision 8 Low
Basketbalschoenen voor heren
€ 74,99
Giannis Immortality 5
Giannis Immortality 5 Basketbalschoenen voor kids
Giannis Immortality 5
Basketbalschoenen voor kids
€ 74,99
Kobe 9 Low Protro
Kobe 9 Low Protro Basketbalschoenen
Kobe 9 Low Protro
Basketbalschoenen
€ 179,99
Book 2 'Sunburst'
Book 2 'Sunburst' Basketbalschoenen
Book 2 'Sunburst'
Basketbalschoenen
€ 149,99
Kobe IX Elite Low Protro
Kobe IX Elite Low Protro Basketbalschoenen
Kobe IX Elite Low Protro
Basketbalschoenen
€ 209,99
LeBron XXIII 'Motor King'
LeBron XXIII 'Motor King' Basketbalschoenen voor kids
LeBron XXIII 'Motor King'
Basketbalschoenen voor kids
€ 159,99
LeBron Witness 9
LeBron Witness 9 Basketbalschoenen
LeBron Witness 9
Basketbalschoenen
€ 119,99
Nike G.T. Cut 4 'Victor Wembanyama'
Nike G.T. Cut 4 'Victor Wembanyama' Basketbalschoenen
Nike G.T. Cut 4 'Victor Wembanyama'
Basketbalschoenen
€ 199,99
Kobe V
Kobe V Basketbalschoenen voor kids
Kobe V
Basketbalschoenen voor kids
€ 119,99
Kobe IX Elite Low EM Protro
Kobe IX Elite Low EM Protro Basketbalschoenen
Kobe IX Elite Low EM Protro
Basketbalschoenen
€ 179,99
Nike Air Force 1 Low Retro Premium
Nike Air Force 1 Low Retro Premium Herenschoenen
Nike Air Force 1 Low Retro Premium
Herenschoenen
€ 139,99
Nike S.T. Dynamite
Nike S.T. Dynamite Basketbalschoenen voor kids
Nike S.T. Dynamite
Basketbalschoenen voor kids
€ 54,99
A'Two 'WNBA 30th'
A'Two 'WNBA 30th' A'ja Wilson basketbalschoenen
A'Two 'WNBA 30th'
A'ja Wilson basketbalschoenen
€ 149,99
Sabrina 3
Sabrina 3 Basketbalschoenen voor kids
Sabrina 3
Basketbalschoenen voor kids
€ 109,99
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Herenschoenen
Nike Air Force 1 '07
Herenschoenen
€ 119,99
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Herenschoenen
Nike Air Force 1 '07 LV8
Herenschoenen
€ 119,99
Book 2 x McDonald's
Book 2 x McDonald's Basketbalschoenen
Book 2 x McDonald's
Basketbalschoenen
€ 159,99
Nike Air Force 1 '07 Edge
Nike Air Force 1 '07 Edge Herenschoenen
Nike Air Force 1 '07 Edge
Herenschoenen
€ 129,99
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Herenschoenen
Bestseller
Nike Air Force 1 '07 LV8
Herenschoenen
€ 129,99
Kobe 3 Low Protro
Kobe 3 Low Protro Basketbalschoenen voor kids
Kobe 3 Low Protro
Basketbalschoenen voor kids
€ 119,99
Kobe IX Low EM
Kobe IX Low EM Basketbalschoenen voor kids
Kobe IX Low EM
Basketbalschoenen voor kids
€ 119,99
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Herenschoenen
Nike Air Force 1 '07 LV8
Herenschoenen
€ 129,99
Book 2 'WNBA 30th'
Book 2 'WNBA 30th' Basketbalschoenen
Book 2 'WNBA 30th'
Basketbalschoenen
€ 159,99
Nike Air Force 1 '01
Nike Air Force 1 '01 Herenschoenen
Verkrijgbaar via SNKRS
Nike Air Force 1 '01
Herenschoenen
€ 139,99
Nike Air Force 1 LV8
Nike Air Force 1 LV8 Kinderschoenen
Nike Air Force 1 LV8
Kinderschoenen
€ 99,99
Nike Court Borough Low
Nike Court Borough Low Schoenen voor baby's/peuters
Nike Court Borough Low
Schoenen voor baby's/peuters
€ 44,99
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Zaalschoenen voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Omni Multi-Court
Zaalschoenen voor kids
€ 54,99
Nike Force 1
Nike Force 1 Kleuterschoenen
Bestseller
Nike Force 1
Kleuterschoenen
€ 79,99
Nike Court Borough Low
Nike Court Borough Low Kleuterschoenen
Nike Court Borough Low
Kleuterschoenen
€ 49,99
Nike Team Hustle D 12
Nike Team Hustle D 12 Basketbalschoenen voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Team Hustle D 12
Basketbalschoenen voor kids
€ 64,99
Kobe IX
Kobe IX Basketbalschoenen voor kids
Kobe IX
Basketbalschoenen voor kids
€ 119,99

Basketbalschoenen en -sneakers: verleg je ambities

In de jaren tachtig lanceerden we onze eerste basketbalschoenen: de Air Jordans. Sindsdien hebben we nog meer innovatieve basketbalschoenen ontworpen. Onze Nike basketbalsneakers geven je een goede grip op het veld, voor geweldige controle. De schoen heeft aan de binnenkant demping die reageert op je bewegingen en je lichaam beschermt. Zo beweeg je vol vertrouwen. Kies uit verschillende pasvormen die passen bij jouw speelstijl.


Ontworpen voor precisie


We maken onze Nike basketbalschoenen van lichte materialen. Hiermee zweef je als het ware over het veld. Voor maximale bewegingsvrijheid kies je voor lage basketbalschoenen. Dit lage model zit stevig om de basis van je enkel en voel je nauwelijks. Wil je extra ondersteuning? Ga dan voor hoge basketbalschoenen met een nauwsluitend ontwerp. Deze geven je gewrichten extra bescherming. Hard werken betekent zweten. Daarom gebruiken we ademende stoffen voor een goede luchtstroom. We hebben ook schoenen met strategisch geplaatste ventilatiepanelen op plekken die sneller warm worden. Zo blijf je koel en gefocust tijdens zware wedstrijden.


Ondersteunende binnenzolen


Bliksemsnelle draaien, razendsnelle sprints en onmogelijke sprongen. Hoe je ook speelt, de actie op het veld kan zwaar zijn voor je lichaam. Onze basketbalschoenen hebben schokabsorberend schuim in de zolen. Dit vangt schokken en stoten op, waardoor je vol vertrouwen beweegt. Extra veerkracht nodig? Kies een paar met onze bekende Nike Air units voor extra demping, zonder te groot of log te zijn. Flexibele materialen reageren op je lichaam en geven een krachtig en energiek gevoel. Dat betekent dat je in alle vrijheid het veld kunt domineren.


De grip die je nodig hebt


We maken onze basketbalsneakers met speciaal ontworpen profielzolen. Hiervoor gebruiken we gegevens van echte sporters. Voorgevormde ribbels buigen in meerdere richtingen. Dit zorgt voor uitzonderlijke grip, in welke richting je je ook beweegt. Zoek je heel lichte schoenen die toch stabiel zijn? Kies dan voor sneakers met strategisch geplaatste inkepingen. Duurzame rubberen materialen zorgen er intussen voor dat je basketbalschoenen samen met jou elke uitdaging aankunnen.


Basketbalschoenen voor kleine voeten


Bij Nike vinden we dat jonge sporters dezelfde professionele kleding verdienen als hun helden. Daarom maken we onze basketbalschoenen voor junioren van dezelfde hoogwaardige materialen. We gebruiken ook dezelfde technische details als voor volwassenen. Denk daarbij aan buitenzolen met veel grip, ondersteunende demping en een licht, ademend bovenwerk. Dit geeft atleten in de dop de steun om hun vaardigheden vol vertrouwen te verbeteren. Jonge atleten willen graag in de voetsporen stappen van hun favoriete profs. Daarom zijn sommige van onze ontwerpen geïnspireerd op de schoenen van iconische basketbalsterren.


Voor de toekomst van sport


Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Sinds 2008 maken we al onze Nike Air units in onze fabrieken in Oregon en Missouri in de VS met ten minste 25% productieafval. Daarnaast geven we oude plastic flessen, tapijten en visnetten een nieuw leven door ze te recyclen tot hoogwaardige garens voor onze kleding. Doe met ons mee en kies voor een Nike basketbalschoen met het label ‘Duurzame materialen’.