Basketbalschoenen en -sneakers: verleg je ambities
In de jaren tachtig lanceerden we onze eerste basketbalschoenen: de Air Jordans. Sindsdien hebben we nog meer innovatieve basketbalschoenen ontworpen. Onze Nike basketbalsneakers geven je een goede grip op het veld, voor geweldige controle. De schoen heeft aan de binnenkant demping die reageert op je bewegingen en je lichaam beschermt. Zo beweeg je vol vertrouwen. Kies uit verschillende pasvormen die passen bij jouw speelstijl.
Ontworpen voor precisie
We maken onze Nike basketbalschoenen van lichte materialen. Hiermee zweef je als het ware over het veld. Voor maximale bewegingsvrijheid kies je voor lage basketbalschoenen. Dit lage model zit stevig om de basis van je enkel en voel je nauwelijks. Wil je extra ondersteuning? Ga dan voor hoge basketbalschoenen met een nauwsluitend ontwerp. Deze geven je gewrichten extra bescherming. Hard werken betekent zweten. Daarom gebruiken we ademende stoffen voor een goede luchtstroom. We hebben ook schoenen met strategisch geplaatste ventilatiepanelen op plekken die sneller warm worden. Zo blijf je koel en gefocust tijdens zware wedstrijden.
Ondersteunende binnenzolen
Bliksemsnelle draaien, razendsnelle sprints en onmogelijke sprongen. Hoe je ook speelt, de actie op het veld kan zwaar zijn voor je lichaam. Onze basketbalschoenen hebben schokabsorberend schuim in de zolen. Dit vangt schokken en stoten op, waardoor je vol vertrouwen beweegt. Extra veerkracht nodig? Kies een paar met onze bekende Nike Air units voor extra demping, zonder te groot of log te zijn. Flexibele materialen reageren op je lichaam en geven een krachtig en energiek gevoel. Dat betekent dat je in alle vrijheid het veld kunt domineren.
De grip die je nodig hebt
We maken onze basketbalsneakers met speciaal ontworpen profielzolen. Hiervoor gebruiken we gegevens van echte sporters. Voorgevormde ribbels buigen in meerdere richtingen. Dit zorgt voor uitzonderlijke grip, in welke richting je je ook beweegt. Zoek je heel lichte schoenen die toch stabiel zijn? Kies dan voor sneakers met strategisch geplaatste inkepingen. Duurzame rubberen materialen zorgen er intussen voor dat je basketbalschoenen samen met jou elke uitdaging aankunnen.
Basketbalschoenen voor kleine voeten
Bij Nike vinden we dat jonge sporters dezelfde professionele kleding verdienen als hun helden. Daarom maken we onze basketbalschoenen voor junioren van dezelfde hoogwaardige materialen. We gebruiken ook dezelfde technische details als voor volwassenen. Denk daarbij aan buitenzolen met veel grip, ondersteunende demping en een licht, ademend bovenwerk. Dit geeft atleten in de dop de steun om hun vaardigheden vol vertrouwen te verbeteren. Jonge atleten willen graag in de voetsporen stappen van hun favoriete profs. Daarom zijn sommige van onze ontwerpen geïnspireerd op de schoenen van iconische basketbalsterren.
Voor de toekomst van sport
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Sinds 2008 maken we al onze Nike Air units in onze fabrieken in Oregon en Missouri in de VS met ten minste 25% productieafval. Daarnaast geven we oude plastic flessen, tapijten en visnetten een nieuw leven door ze te recyclen tot hoogwaardige garens voor onze kleding. Doe met ons mee en kies voor een Nike basketbalschoen met het label ‘Duurzame materialen’.