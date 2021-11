12 manieren om je hardloopschoenen langer mee te laten gaan

Vochtigheid kan de levensduur van je schoenen aanzienlijk verkorten. "Bacteriën kunnen hier volop groeien. Je zweet in je schoenen, je loopt door plassen en modder", legt Coach Bennet uit. "Soms doe je je schoenen niet weg omdat er te veel kilometers op zitten, de demping niet meer voldoende is, of ze hun veerkracht hebben verloren — soms stinken ze gewoon te veel."

Maar hoe stop je die stank? Laat je schoenen na elke run goed drogen. Bewaar ze op een plek met goede luchtcirculatie. (Maar: buiten laten staan in steden als LA, vertelt Jo, stelt ze bloot aan direct zonlicht, wat slecht is voor het materiaal en de kleuren.)

Natte schoenen? Help het drogen een handje met krantenpapier: de proppen in de schoenen nemen water op en versnellen het droogproces. Raj, de kledingdesigner, heeft zelfs een emmer rijst in de garage staan om zijn schoenen in te drogen — je kent dit trucje misschien wel van het drogen van je mobiel.

Waar de meeste hardlopers het over eens waren: doe niets met de droger. Volgens onze kwaliteitsbewakers (de technici die producten van Nike testen en in een speciaal lab de elementen nabootsen) is de hoge temperatuur niet goed voor onder meer de lijm waarmee de schoen in elkaar blijft zitten.