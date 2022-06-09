Voor Raj Mistry zijn hardloopschoenen meer dan alleen maar hardloopschoenen.



"Ik zie ze als een verlengstuk van jezelf", aldus de Senior Apparel Designer van Nike. "Naarmate je band met deze items sterker wordt, gaan ze steeds meer voor je betekenen. En dan wil je ook dat ze langer meegaan."



Je schoenen schoonmaken is een van de manieren om die band te versterken. Bovendien maakt het je meer mindful als consument, omdat je minder vaak nieuwe schoenen hoeft te kopen. "Ik ga ze niet zomaar weggooien na een paar kilometer of zodra er een nieuw model uitkomt", zegt Raj, die zijn hele leven al graag vintage kleding verzamelt en er goed voor zorgt.



In de video hierboven laat Raj zien hoe je met een paar simpele gewoontes je schoenen netjes kunt houden. Ook vertelt hij hoe je je schoenen een grondige wasbeurt kunt geven als ze toch flink vies zijn geworden.



In onze volledige gids vind je meer tips die ervoor zorgen dat je schoenen langer meegaan, zoals je veters losmaken of er een inspirerende quote op schrijven.