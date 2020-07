Crosstrain om een betere hardloper te worden

Hoe actief herstel je training verbetert

Tot slot kunnen teruggeschaalde versies van je favoriete crosstrainingsactiviteiten — neem bijvoorbeeld een supermakkelijk ritje op de fiets of een ontspannende wandeling — je helpen sneller te herstellen van een uitdagende run. Dit actieve herstel stelt je in staat om winsten te behalen die je niet zou behalen als je op de bank zou zitten. Het is zelfs zo dat, toen hardlopers vóór en na het doen van actieve of passief herstel getest werden, de actieve groep bijna drie keer langer kon rennen dan diegenen die alleen maar hadden uitgerust, zo blijkt uit een onderzoek van Western State Colorado University.



Dat kan komen omdat actief herstel na een inspannende training helpt om de opbouw van melkzuur sneller te neutraliseren dan passief herstel. Hierdoor neemt de bloedstroom naar je spieren toe, waardoor ze zichzelf effectiever kunnen herstellen, zo ontdekte een onderzoek dat is gepubliceerd in het Journal of Sports Sciences. In een studie die is gepubliceerd in het Journal of Sports Science and Medicine is ook aangetoond dat actief herstel je hartslag vertraagt tijdens andere sporten en je ook het gevoel geeft dat je minder hard hoeft te werken.