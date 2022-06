Wat trainers bedoelen wanneer ze zeggen dat je 'naar je lichaam moet luisteren'

Om vooruitgang te boeken is vrijwel altijd balans en flexibiliteit nodig: je wilt jezelf uitdagen zonder je grenzen over te gaan en moet flexibel kunnen zijn als iets gewoon niet lukt. Binnen de context van sport komt daar de fundamentele voorwaarde bij dat je echt luistert naar je lichaam.



'Naar je lichaam luisteren' klinkt misschien wat vaag en niet erg praktisch. Volgens yogadocent Alex Silver-Fagan betekent het dat je in de band tussen lichaam en geest duikt om je beweging zo te sturen dat je jezelf fysiek en mentaal geeft wat je nodig hebt.



Nog steeds te zweverig? Er zit een wetenschappelijke gedachte achter. Je hersenen houden de interne signalen van je lichaam bij – bijvoorbeeld informatie van je zintuigen, zoals een verhoogde hartslag, spanning in je spieren, de behoefte aan eten of water – en bepalen op die manier hoe je lichaam ervoor staat. Dat wordt 'interoceptie' genoemd. "Door meer op die interoceptie te letten, word je je bewuster van je lichaam", aldus Jonathan Gibson, universitair docent psychologie aan de South Dakota School of Mines and Technology. Mensen met een betere interoceptie zijn mentaal, emotioneel en sociaal sterker, waarschijnlijk doordat ze zich bewuster zijn van wat hun lichaam en geest nodig hebben, aldus Gibson. Uit onderzoeken is bovendien gebleken dat deze mensen betere sportprestaties leveren.



Je daarvan bewust worden lijkt misschien makkelijker gezegd dan gedaan. En dat is in zekere zin ook zo. "We zijn niet meer zo intuïtief als we ooit waren", zegt Silver-Fagan. "Tegenwoordig krijg je zoveel informatie over wat wel en niet goed voor je zou zijn, dat je innerlijke stem, de stem die je lichaam en geest met elkaar verbindt, niet altijd even goed te horen is."



Maar luisteren naar je lichaam (of 'je interoceptie verbeteren', zoals een wetenschapper het zou zeggen) is een skill waaraan je kunt werken. Hier vind je enkele tips.