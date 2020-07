Rust in je hoofd? Kom in beweging.

'Ruis' is geen echt geluid. Voor atleten is het niet het gejuich van de toeschouwers, een auto-alarm of een tegenstander die ze afkraakt. "Zie het als een soort radioruis in je hersenen", zegt Kraus. "Er is doorlopend activiteit van neuronen, zonder dat we het ons bewust zijn. Als er te veel van is, staat het je informatieverwerking in de weg." Dit maakt het bijvoorbeeld lastig om iemand te volgen die aan het praten is. Kraus en haar team zien daarom een sterk verband tussen meer 'ruis' in de hersenen en het lastiger hebben in het onderwijs. "Het gaat om signaal versus ruis", zegt ze. "Met minder ruis kun je de geluiden om je heen beter verwerken."



Volgens Kraus is het een goed teken dat deze jonge sporters minder van deze ruis hebben. Dat zou kunnen betekenen dat ze het op allerlei gebieden beter doen als het aankomt op concentratie en informatie verwerken. En al weten Kraus en haar team nog niet hoe het komt dat de sporters minder ruis hebben — ze hebben twee interessante theorieën.



De eerste: het atletenbrein past zich mogelijk aan de training en het spel aan. "Een atleet moet signalen opvangen", zegt Kraus. "Ze moeten naar de coach luisteren, naar de andere spelers, naar hoe hun materialen klinken. Ze moeten zich bewust zijn van alles om zich heen, weten wat belangrijk is en welke geluiden ze kunnen negeren." Kraus oppert dat ze de ruis 'zachter zetten', een soort evolutionaire aanpassing.



De tweede theorie? "Er zijn heel veel studies die uitwijzen dat beweging goed is voor je hersenen", zegt Kraus. "Dat geldt algemeen. Het is mogelijk dat deze atleten gewoon goed in vorm zijn en daarom minder ruis horen."



Die tweede theorie kan grote impact hebben voor elke sporter. Als het waar is, zou elke ochtendloop, elke training in de woonkamer of spontaan potje basketbal bijdragen aan de wereld beter kunnen begrijpen.



In beide gevallen is het onderzoek voor iedereen relevant, of je nu fanatiek sport of niet, vindt Kraus. "Bij onderzoek naar de invloed van beweging op onze hersenen, richten we ons vaak op extreme gevallen, maar het biologische principe werkt op een breder spectrum. Iedereen zou meer kunnen sporten." Want alhoewel elk beetje helpt, hoe meer je doet, hoe meer je ervoor terugkrijgt.



En het hoeft volgens Kraus niet in teamverband. "Veel van de atleten trainen vooral zelf", vertelt ze. "We vinden steeds meer bewijs voor de positieve invloed van beweging op zowel lichaam als geest."