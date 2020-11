Moet ik pauze nemen tijdens mijn work-out?

Ga door zonder in te kakken

Tijdens conditietrainingen, zoals een steady-state hardloop- of fietssessie, kun je door middel van herstel tijdens je work-out de zogeheten 'cardiovasculaire drift' compenseren, een fenomeen waarbij je hartslag geleidelijk stijgt, ondanks dat de intensiteit van je work-out niet zwaarder wordt. "Dit gebeurt meestal bij juist dit soort work-outs omdat je makkelijker uitdroogt", vertelt Todd Buckingham, PhD, sportfysioloog in Grand Rapids, Michigan. Zonder goede hydratatie kan je hart met elke hartslag minder bloed gaan rondpompen, zo vertelt hij, en dat betekent dat je hart vaker moet pompen om voldoende bloed en zuurstof naar je spieren te vervoeren. Daardoor kan je activiteit zwaarder aanvoelen dan dat deze in werkelijkheid is. Door korte 'pauzes' te nemen tijdens een lange run of tocht (van, laten we zeggen, één tot twee minuten om de acht of negen minuten tijdens een work-out van meer dan een uur), kun je je hartslag verlagen en daarmee ook de mate van inspanning die je ervaart, zo zegt hij. Het resultaat: meer kilometers of een sneller tempo.



Als je hardloopt, is de meest voor de hand liggende manier om herstel in te lassen tijdens de work-out, het terugbrengen van je tempo tot wandelen. Uit onderzoek, gepubliceerd in het 'Journal of Science and Medicine in Sport', is gebleken dat mensen die voor het eerst meededen aan een marathon en tijdens hun run wandelmomenten van één minuut inlasten, na afloop minder last hadden van spierpijn en vermoeidheid — en binnen dezelfde tijd finishten als degenen die non-stop hadden hardgelopen.