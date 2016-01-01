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Slim Pants and Tights

(51)
Nike Tech
Nike Tech Men's Fleece Joggers
+9
Best Seller
Nike Tech
Men's Fleece Joggers
$120

See Price in Bag

Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Men's Dri-FIT ADV Running Pants
Recycled Materials
Nike AeroSwift
Men's Dri-FIT ADV Running Pants
$130

See Price in Bag

Nike Stride
Nike Stride Men's Dri-FIT Woven Running Pants
Recycled Materials
Nike Stride
Men's Dri-FIT Woven Running Pants
24% off
Nike Academy
Nike Academy Men's Dri-FIT Soccer Tracksuit
Recycled Materials
Nike Academy
Men's Dri-FIT Soccer Tracksuit
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Men's Dri-FIT Slim Chino Pants
Recycled Materials
Nike 24.7 PerfectStretch
Men's Dri-FIT Slim Chino Pants
15% off
Nike Strike
Nike Strike Men's Dri-FIT Soccer Pants
Recycled Materials
Nike Strike
Men's Dri-FIT Soccer Pants
18% off
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Men's Dri-FIT Slim Chino Pants
Recycled Materials
Nike 24.7 PerfectStretch
Men's Dri-FIT Slim Chino Pants
38% off
Nike Vapor Select 2
Nike Vapor Select 2 Big Kids' High Baseball Pants
Recycled Materials
Nike Vapor Select 2
Big Kids' High Baseball Pants
27% off
Nike Strike
Nike Strike Men's Therma-FIT Soccer Pants
Recycled Materials
Nike Strike
Men's Therma-FIT Soccer Pants
19% off
Nike Vapor Select 2
Nike Vapor Select 2 Big Kids' Piped Baseball Pants
Recycled Materials
Nike Vapor Select 2
Big Kids' Piped Baseball Pants
Nike Golf Club
Nike Golf Club Women's Dri-FIT Golf Joggers
Recycled Materials
Nike Golf Club
Women's Dri-FIT Golf Joggers
29% off
Nike Vapor Select 2
Nike Vapor Select 2 Big Kids' High-Piped Baseball Pants
Recycled Materials
Nike Vapor Select 2
Big Kids' High-Piped Baseball Pants
Nike Sportswear
Nike Sportswear Big Kids' (Girls') Fleece Pants
Recycled Materials
Nike Sportswear
Big Kids' (Girls') Fleece Pants
31% off
Nike Strike
Nike Strike Men's Dri-FIT Soccer Pants
Recycled Materials
Nike Strike
Men's Dri-FIT Soccer Pants
18% off
Nike Sportswear
Nike Sportswear Big Kids' (Girls') Track Pants
Recycled Materials
Nike Sportswear
Big Kids' (Girls') Track Pants
30% off
Nike Sportswear
Nike Sportswear Girls' Joggers
Nike Sportswear
Girls' Joggers
38% off
Nike Tech
Nike Tech Men's Fleece Joggers with Reflective Accents
Nike Tech
Men's Fleece Joggers with Reflective Accents
39% off
Nike Tech
Nike Tech Men's Fleece Joggers
Nike Tech
Men's Fleece Joggers
39% off
Netherlands x Patta
Netherlands x Patta Men's Tech Fleece Jogger
Launching in SNKRS
Netherlands x Patta
Men's Tech Fleece Jogger
$140
Nike Core
Nike Core Big Kids' (Boys') Baseball Pants
Nike Core
Big Kids' (Boys') Baseball Pants
$25
Nike Tech
Nike Tech Men's Dri-FIT Briefs
Nike Tech
Men's Dri-FIT Briefs
$42

See Price in Bag

Nike Golf Club
Nike Golf Club Women's Repel Slim Mid-Rise Golf Pants
Recycled Materials
Nike Golf Club
Women's Repel Slim Mid-Rise Golf Pants
$135
Nike Vapor Select
Nike Vapor Select Men's High Baseball Pants
Recycled Materials
Nike Vapor Select
Men's High Baseball Pants
$47

See Price in Bag

FFF Strike
FFF Strike Men's Nike Dri-FIT Soccer Knit Tracksuit
Recycled Materials
FFF Strike
Men's Nike Dri-FIT Soccer Knit Tracksuit
$140
Nike Vapor Select 2
Nike Vapor Select 2 Big Kids' (Girls') Softball Pants
Recycled Materials
Nike Vapor Select 2
Big Kids' (Girls') Softball Pants
$40
Nike Core
Nike Core Big Kids' (Boys') Baseball Pants
Nike Core
Big Kids' (Boys') Baseball Pants
$25
Brazil Tech Fleece
Brazil Tech Fleece Men's Nike Soccer Joggers
Brazil Tech Fleece
Men's Nike Soccer Joggers
$140
Netherlands Tech Fleece
Netherlands Tech Fleece Men's Nike Soccer Joggers
Netherlands Tech Fleece
Men's Nike Soccer Joggers
$140
USMNT Tech Fleece
USMNT Tech Fleece Men's Nike Soccer Joggers
USMNT Tech Fleece
Men's Nike Soccer Joggers
$140
Nike Vapor Premier
Nike Vapor Premier Men's Dri-FIT ADV Baseball Pants
Recycled Materials
Nike Vapor Premier
Men's Dri-FIT ADV Baseball Pants
$85

See Price in Bag

Nike Par
Nike Par Men's Dri-FIT Slim Golf Pants
Recycled Materials
Nike Par
Men's Dri-FIT Slim Golf Pants
$130

See Price in Bag

England Tech Fleece
England Tech Fleece Men's Nike Soccer Joggers
England Tech Fleece
Men's Nike Soccer Joggers
$140
Brazil Strike
Brazil Strike Men's Nike Dri-FIT Soccer Knit Pants
Recycled Materials
Brazil Strike
Men's Nike Dri-FIT Soccer Knit Pants
$90
Nike Core
Nike Core Men's Baseball Pants
Nike Core
Men's Baseball Pants
$32
USMNT Strike
USMNT Strike Men's Nike Dri-FIT Soccer Knit Pants
Recycled Materials
USMNT Strike
Men's Nike Dri-FIT Soccer Knit Pants
$90
Jordan Flight Essentials
Jordan Flight Essentials Men's Pants
Best Seller
Jordan Flight Essentials
Men's Pants
$100
Nike Vapor Select 2
Nike Vapor Select 2 Big Kids' Baseball Pants
Best Seller
Nike Vapor Select 2
Big Kids' Baseball Pants
$40
FFF Tech Fleece
FFF Tech Fleece Men's Nike Soccer Joggers
FFF Tech Fleece
Men's Nike Soccer Joggers
$140
England Strike
England Strike Men's Nike Dri-FIT Soccer Knit Pants
Recycled Materials
England Strike
Men's Nike Dri-FIT Soccer Knit Pants
$90
USMNT Strike Elite
USMNT Strike Elite Men's Nike Dri-FIT ADV Soccer Knit Pants
Recycled Materials
USMNT Strike Elite
Men's Nike Dri-FIT ADV Soccer Knit Pants
$130
England Strike
England Strike Men's Nike Dri-FIT Soccer Knit Tracksuit
Coming Soon
England Strike
Men's Nike Dri-FIT Soccer Knit Tracksuit
$140
FFF Strike
FFF Strike Men's Nike Dri-FIT Soccer Knit Pants
Recycled Materials
FFF Strike
Men's Nike Dri-FIT Soccer Knit Pants
$90
Nike Vapor Select 2
Nike Vapor Select 2 Men's High Piped Baseball Pants
+1
Recycled Materials
Nike Vapor Select 2
Men's High Piped Baseball Pants
$47
Nike Vapor Select
Nike Vapor Select Men's Piped Baseball Pants
+1
Recycled Materials
Nike Vapor Select
Men's Piped Baseball Pants
$47

See Price in Bag

NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Women's High-Waisted Slim Flared Leggings
Best Seller
NikeSKIMS Matte
Women's High-Waisted Slim Flared Leggings
$128
NikeSKIMS Airy
NikeSKIMS Airy Women's Low-Rise Mini Flare Pants
NikeSKIMS Airy
Women's Low-Rise Mini Flare Pants
$74
Nike Vapor Select
Nike Vapor Select Men's Baseball Pants
Recycled Materials
Nike Vapor Select
Men's Baseball Pants
$47
Paris Saint-Germain Strike Night Edition
Paris Saint-Germain Strike Night Edition Men's Jordan Dri-FIT Soccer Knit Pants
Just In
Paris Saint-Germain Strike Night Edition
Men's Jordan Dri-FIT Soccer Knit Pants
$75
Nike Vapor Select 2
Nike Vapor Select 2 Big Kids' (Girls') Softball Pants
Recycled Materials
Nike Vapor Select 2
Big Kids' (Girls') Softball Pants
$40
Nike Core
Nike Core Big Kids' (Boys') Baseball Pants
Nike Core
Big Kids' (Boys') Baseball Pants
$25
Brazil Tech Fleece
Brazil Tech Fleece Men's Nike Soccer Joggers
Brazil Tech Fleece
Men's Nike Soccer Joggers
$140
Netherlands Tech Fleece
Netherlands Tech Fleece Men's Nike Soccer Joggers
Netherlands Tech Fleece
Men's Nike Soccer Joggers
$140
USMNT Tech Fleece
USMNT Tech Fleece Men's Nike Soccer Joggers
USMNT Tech Fleece
Men's Nike Soccer Joggers
$140
Nike Vapor Premier
Nike Vapor Premier Men's Dri-FIT ADV Baseball Pants
Recycled Materials
Nike Vapor Premier
Men's Dri-FIT ADV Baseball Pants
$85

See Price in Bag

Nike Par
Nike Par Men's Dri-FIT Slim Golf Pants
Recycled Materials
Nike Par
Men's Dri-FIT Slim Golf Pants
$130

See Price in Bag

England Tech Fleece
England Tech Fleece Men's Nike Soccer Joggers
England Tech Fleece
Men's Nike Soccer Joggers
$140
Brazil Strike
Brazil Strike Men's Nike Dri-FIT Soccer Knit Pants
Recycled Materials
Brazil Strike
Men's Nike Dri-FIT Soccer Knit Pants
$90
Nike Core
Nike Core Men's Baseball Pants
Nike Core
Men's Baseball Pants
$32
USMNT Strike
USMNT Strike Men's Nike Dri-FIT Soccer Knit Pants
Recycled Materials
USMNT Strike
Men's Nike Dri-FIT Soccer Knit Pants
$90
Jordan Flight Essentials
Jordan Flight Essentials Men's Pants
Best Seller
Jordan Flight Essentials
Men's Pants
$100
Nike Vapor Select 2
Nike Vapor Select 2 Big Kids' Baseball Pants
Best Seller
Nike Vapor Select 2
Big Kids' Baseball Pants
$40
FFF Tech Fleece
FFF Tech Fleece Men's Nike Soccer Joggers
FFF Tech Fleece
Men's Nike Soccer Joggers
$140
England Strike
England Strike Men's Nike Dri-FIT Soccer Knit Pants
Recycled Materials
England Strike
Men's Nike Dri-FIT Soccer Knit Pants
$90
USMNT Strike Elite
USMNT Strike Elite Men's Nike Dri-FIT ADV Soccer Knit Pants
Recycled Materials
USMNT Strike Elite
Men's Nike Dri-FIT ADV Soccer Knit Pants
$130
England Strike
England Strike Men's Nike Dri-FIT Soccer Knit Tracksuit
Coming Soon
England Strike
Men's Nike Dri-FIT Soccer Knit Tracksuit
$140
FFF Strike
FFF Strike Men's Nike Dri-FIT Soccer Knit Pants
Recycled Materials
FFF Strike
Men's Nike Dri-FIT Soccer Knit Pants
$90
Nike Vapor Select 2
Nike Vapor Select 2 Men's High Piped Baseball Pants
+1
Recycled Materials
Nike Vapor Select 2
Men's High Piped Baseball Pants
$47
Nike Vapor Select
Nike Vapor Select Men's Piped Baseball Pants
+1
Recycled Materials
Nike Vapor Select
Men's Piped Baseball Pants
$47

See Price in Bag

NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Women's High-Waisted Slim Flared Leggings
Best Seller
NikeSKIMS Matte
Women's High-Waisted Slim Flared Leggings
$128
NikeSKIMS Airy
NikeSKIMS Airy Women's Low-Rise Mini Flare Pants
NikeSKIMS Airy
Women's Low-Rise Mini Flare Pants
$74
Nike Vapor Select
Nike Vapor Select Men's Baseball Pants
Recycled Materials
Nike Vapor Select
Men's Baseball Pants
$47
Paris Saint-Germain Strike Night Edition
Paris Saint-Germain Strike Night Edition Men's Jordan Dri-FIT Soccer Knit Pants
Just In
Paris Saint-Germain Strike Night Edition
Men's Jordan Dri-FIT Soccer Knit Pants
$75