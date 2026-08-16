  1. Soccer
    2. /
  2. Shoes
    3. /
  3. Phantom

Big Kids Phantom Soccer Shoes

(12)
Size 
(0)
Kids 
(0)
Kids Age 
(1)
Big Kids (7-15 yrs)
Sale & Offers 
(0)
Color 
(0)
Shop by Price 
(0)
Athletes 
(0)
Tier 
(0)
Collections 
(1)
Phantom
Shoe Height 
(0)
Surface 
(0)
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy Big Kids' Indoor/Court Soccer Shoes
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy
Big Kids' Indoor/Court Soccer Shoes
$65
Nike Jr. Phantom 6 Low Pro
Nike Jr. Phantom 6 Low Pro Big Kids' Multi-Ground Soccer Cleats
+2
Recycled Materials
Nike Jr. Phantom 6 Low Pro
Big Kids' Multi-Ground Soccer Cleats
$140
Nike Jr. Phantom 6 High Academy
Nike Jr. Phantom 6 High Academy Big Kids' Multi-Ground Soccer Cleats
Nike Jr. Phantom 6 High Academy
Big Kids' Multi-Ground Soccer Cleats
$75
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy Big Kids' Multi-Ground Soccer Cleats
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy
Big Kids' Multi-Ground Soccer Cleats
$65
Nike Jr. Phantom 6 High Academy
Nike Jr. Phantom 6 High Academy Big Kids' Turf Soccer Shoes
Nike Jr. Phantom 6 High Academy
Big Kids' Turf Soccer Shoes
$75
Nike Jr. Phantom 6 High Club
Nike Jr. Phantom 6 High Club Big Kids' Multi-Ground Soccer Cleats
Nike Jr. Phantom 6 High Club
Big Kids' Multi-Ground Soccer Cleats
$55
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy Big Kids' Turf Soccer Shoes
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy
Big Kids' Turf Soccer Shoes
$65
Nike Jr. Phantom 6 Low Club
Nike Jr. Phantom 6 Low Club Big Kids' Multi-Ground Soccer Cleats
Nike Jr. Phantom 6 Low Club
Big Kids' Multi-Ground Soccer Cleats
$50
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy Big Kids' Artificial-Grass Soccer Cleats
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy
Big Kids' Artificial-Grass Soccer Cleats
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy Big Kids' Multi-Ground Soccer Cleats
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy
Big Kids' Multi-Ground Soccer Cleats
Nike Jr. Phantom 6 Low Club "Erling Haaland"
Nike Jr. Phantom 6 Low Club "Erling Haaland" Big Kids' Indoor/Court Soccer Shoes
Nike Jr. Phantom 6 Low Club "Erling Haaland"
Big Kids' Indoor/Court Soccer Shoes
Nike Jr. Phantom 6 Low Club
Nike Jr. Phantom 6 Low Club Big Kids' Turf Soccer Shoes
Nike Jr. Phantom 6 Low Club
Big Kids' Turf Soccer Shoes
$60