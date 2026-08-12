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Big Kids Lifestyle Accessories and Equipment

Nike Sportswear RPM
Nike Sportswear RPM Backpack (26L)
Recycled Materials
Nike Sportswear RPM
Backpack (26L)
$107

Extra 25% w/ DAYONE

Nike Elemental
Nike Elemental Big Kids' Backpack (20L)
Best Seller
Nike Elemental
Big Kids' Backpack (20L)
$39
Nike Everyday Elevated
Nike Everyday Elevated Crew Socks (6 Pairs)
+6
Nike Everyday Elevated
Crew Socks (6 Pairs)
$30

Extra 25% w/ DAYONE

Nike Everyday Elevated
Nike Everyday Elevated No-Show Socks (6 Pairs)
+2
Nike Everyday Elevated
No-Show Socks (6 Pairs)
$30

Extra 25% w/ DAYONE

Nike Everyday Elevated
Nike Everyday Elevated Ankle Socks (6 Pairs)
+5
Nike Everyday Elevated
Ankle Socks (6 Pairs)

Extra 25% w/ DAYONE

Nike Everyday Plus Cushioned
Nike Everyday Plus Cushioned Training Ankle Socks (6 Pairs)
Best Seller
Nike Everyday Plus Cushioned
Training Ankle Socks (6 Pairs)

Extra 25% w/ DAYONE

Nike Everyday Plus Cushioned
Nike Everyday Plus Cushioned Training Crew Socks (3 Pairs)
Best Seller
Nike Everyday Plus Cushioned
Training Crew Socks (3 Pairs)
Air Jordan
Air Jordan Big Kids' Backpack (18L) and Lunch Bag (3L)
Air Jordan
Big Kids' Backpack (18L) and Lunch Bag (3L)
$60
Nike Everyday Plus Cushioned
Nike Everyday Plus Cushioned Training Crew Socks (6 Pairs)
Best Seller
Nike Everyday Plus Cushioned
Training Crew Socks (6 Pairs)

Extra 25% w/ DAYONE

Nike
Nike Futura Sportswear Lunch Tote (6.75L)
Nike
Futura Sportswear Lunch Tote (6.75L)
17% off
Nike Brasilia JDI
Nike Brasilia JDI Kids' Mini Backpack (11L)
Recycled Materials
Nike Brasilia JDI
Kids' Mini Backpack (11L)
18% off

Extra 25% w/ DAYONE

Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Kids' Unstructured Metal Swoosh Cap
Recycled Materials
Nike Dri-FIT Club
Kids' Unstructured Metal Swoosh Cap

Extra 25% w/ DAYONE

Nike Everyday Elevated
Nike Everyday Elevated Crew Socks (3 Pairs)
Nike Everyday Elevated
Crew Socks (3 Pairs)

Extra 25% w/ DAYONE

Nike Everyday Elevated
Nike Everyday Elevated Low Socks (6 Pairs)
Nike Everyday Elevated
Low Socks (6 Pairs)

Extra 25% w/ DAYONE

Jordan
Jordan Big Kids' Holiday '25 Gifting Crew Socks (3 Pairs)
Jordan
Big Kids' Holiday '25 Gifting Crew Socks (3 Pairs)
11% off
Nike Everyday Elevated
Nike Everyday Elevated No-Show Socks (3 Pairs)
+1
Nike Everyday Elevated
No-Show Socks (3 Pairs)

Extra 25% w/ DAYONE

Nike Performance Basics
Nike Performance Basics Kids' Dri-FIT Ankle Socks (6 Pairs)
Nike Performance Basics
Kids' Dri-FIT Ankle Socks (6 Pairs)
15% off
Jordan Championship
Jordan Championship Basketball
Jordan Championship
Basketball
19% off

Extra 25% w/ DAYONE

Nike Club
Nike Club Kids' Unstructured Futura Wash Cap
Nike Club
Kids' Unstructured Futura Wash Cap

Extra 25% w/ DAYONE

Nike Rise
Nike Rise Kids' Structured Trucker Cap
Nike Rise
Kids' Structured Trucker Cap
21% off
Jordan Essentials
Jordan Essentials Big Kids' 2-Piece Beanie Set
Jordan Essentials
Big Kids' 2-Piece Beanie Set
28% off
Nike Peak
Nike Peak Big Kids' Beanie
Recycled Materials
Nike Peak
Big Kids' Beanie
Nike Club
Nike Club Kids' Unstructured Denim Cap
Nike Club
Kids' Unstructured Denim Cap
16% off
Jordan
Jordan Big Kids' Foam Trucker Hat
Jordan
Big Kids' Foam Trucker Hat
28% off