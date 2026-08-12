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Big Kids Basketball Shorts

Nike DNA
Nike DNA Big Kids' 5" Basketball Shorts
Recycled Materials
Nike DNA
Big Kids' 5" Basketball Shorts
$40

Extra 25% w/ DAYONE

Ja
Ja Big Kids' Dri-FIT Basketball Shorts
Recycled Materials
Ja
Big Kids' Dri-FIT Basketball Shorts
$45
Nike Trophy23
Nike Trophy23 Big Kids' Dri-FIT Shorts
Nike Trophy23
Big Kids' Dri-FIT Shorts
$20

Extra 25% w/ DAYONE

A'ja Wilson
A'ja Wilson Big Kids' Dri-FIT Basketball Shorts
A'ja Wilson
Big Kids' Dri-FIT Basketball Shorts

Extra 25% w/ DAYONE

Nike DNA
Nike DNA Big Kids' (Boys') Dri-FIT Basketball Shorts
Recycled Materials
Nike DNA
Big Kids' (Boys') Dri-FIT Basketball Shorts
$45

Extra 25% w/ DAYONE

Nike
Nike Big Kids' Dri-FIT 5" Court Shorts
Nike
Big Kids' Dri-FIT 5" Court Shorts
$28

Extra 25% w/ DAYONE

Nike Dri-FIT Elite 23
Nike Dri-FIT Elite 23 Big Kids' (Boys') Basketball Shorts
Nike Dri-FIT Elite 23
Big Kids' (Boys') Basketball Shorts
$35

Extra 25% w/ DAYONE

Caitlin Clark
Caitlin Clark Big Kids' Crossover Shorts
Recycled Materials
Caitlin Clark
Big Kids' Crossover Shorts

Extra 25% w/ DAYONE

Nike Crossover
Nike Crossover Big Kids' Dri-FIT Basketball Shorts
Recycled Materials
Nike Crossover
Big Kids' Dri-FIT Basketball Shorts
$45

Extra 25% w/ DAYONE

Nike Pro
Nike Pro Big Kids' (Girls') Dri-FIT 5" Shorts
+1
Best Seller
Nike Pro
Big Kids' (Girls') Dri-FIT 5" Shorts
$27

Extra 25% w/ DAYONE

Nike Crossover
Nike Crossover Big Kids' Dri-FIT 5" Basketball Shorts
Best Seller
Nike Crossover
Big Kids' Dri-FIT 5" Basketball Shorts
$35

Extra 25% w/ DAYONE

Nike Fly Crossover
Nike Fly Crossover Big Kids' (Girls') Basketball Shorts
Nike Fly Crossover
Big Kids' (Girls') Basketball Shorts
$32

Extra 25% w/ DAYONE

Nike
Nike Big Kids' Dri-FIT Basketball Game Shorts
+2
Recycled Materials
Nike
Big Kids' Dri-FIT Basketball Game Shorts
$30

Extra 25% w/ DAYONE

Jordan
Jordan Big Kids' Brooklyn Baseline Mesh Shorts
Jordan
Big Kids' Brooklyn Baseline Mesh Shorts
$40

Extra 25% w/ DAYONE

Jordan
Jordan Big Kids' Jumpman Woven Play Shorts
Jordan
Big Kids' Jumpman Woven Play Shorts
$40

Extra 25% w/ DAYONE

Jordan
Jordan Big Kids' Dri-FIT Diamond Sport Shorts
Jordan
Big Kids' Dri-FIT Diamond Sport Shorts

Extra 25% w/ DAYONE

Kobe
Kobe Big Kids' Basketball Shorts
Kobe
Big Kids' Basketball Shorts
$60
Nike x LEGO® Collection
Nike x LEGO® Collection Big Kids' Dri-FIT Crossover Shorts
Nike x LEGO® Collection
Big Kids' Dri-FIT Crossover Shorts
23% off

Extra 25% w/ DAYONE

Kobe
Kobe Big Kids' Basketball Shorts
Recycled Materials
Kobe
Big Kids' Basketball Shorts

Extra 25% w/ DAYONE

Jordan
Jordan Big Kids' Dri-FIT Core Sport Shorts
Jordan
Big Kids' Dri-FIT Core Sport Shorts

Extra 25% w/ DAYONE

Nike Pro
Nike Pro Big Kids' (Girls') Shorts
Nike Pro
Big Kids' (Girls') Shorts
44% off

Extra 25% w/ DAYONE

Nike One
Nike One Big Kids' (Girls') Biker Shorts
Recycled Materials
Nike One
Big Kids' (Girls') Biker Shorts
20% off

Extra 25% w/ DAYONE

Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Big Kids' (Girls') Dri-FIT Shorts
Nike Pro Fleece
Big Kids' (Girls') Dri-FIT Shorts
12% off

Extra 25% w/ DAYONE

Nike One
Nike One Big Kids' (Girls') Dri-FIT High-Waisted Woven Training Shorts
Recycled Materials
Nike One
Big Kids' (Girls') Dri-FIT High-Waisted Woven Training Shorts
15% off

Extra 25% w/ DAYONE