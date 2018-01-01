已新增至購物車
已新增至願望清單
送禮送到所有人的心坎裡。
尺寸： 數量： x  
標準禮品卡寄送是免費的
小計
檢視購物車 () 結帳
檢視願望清單
購物車內沒有商品

COME TRAIN WITH US

下載
HUB-SU16-LANDINGPAGE_P1.jpg

COME TRAIN
WITH US

NIKE+
TRAINING
CLUB

1600x180_white.jpg

和你一起，練就最好的自己 突破潛力的健身秘笈，應有盡有。
快來了解 Nike+ Training Club 應用程式獨有的訓練指導和 NTC 課程。

ntc_p.9.png
1600x400_white.jpg

立即開始訓練 隨時隨地，都能讓你變得更好。
讓 Nike+ Training Club 的客製化訓練計畫，
專業指導及100多套全新訓練，與你同心訓練。

了解更多
HUB-SU16-LANDINGPAGE-P3-2.jpg

NTC 課程

加入我們，
與不同水準的運動員一起訓練，
還有Nike 教練為你提供專業指導。

1600x180_white.jpg

制定目標

HUB-SU16-LANDINGPAGE-P4.jpg
1600x400_white.jpg

訓練課程 想要改善心肺功能、增加力量和耐力嗎?
我們有100多套全新訓練項目，
無論你的目標是什麼，
一定能找到一款適合你的訓練。

我們的訓練理念 只有照著課表訓練還不夠，
智慧化的訓練方式才能提高訓練效果。
Nike+ Training Club 擁有專業訓練和指導，
助你鍛鍊完美體態和健康體魄。

訓練方法 無論你是運動新手還是為了精益求精，
我們的客製化訓練計畫
都能根據你的 進度和時間
隨時進行靈活調整。

z_HUB-SU16_DESKTOP-BACKTOTOP.jpg

TRAINING SHOES

TRAINING CLOTHING

TRAINING GEAR

FEATURED

Loading