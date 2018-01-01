設計幕後故事 歡慶十年 這是 Kevin Durant 加入 Nike 這個大家庭的第十年。

隨著他在球場內外都日趨成熟，他的鞋款也隨之進化，

同時他與 Nike 設計團隊之間的合作夥伴關係也更加緊密。

如今他已經是從概念發想到完成鞋款不可或缺的一份子，

每個細節都親自參與，只為提升鞋款在場上的機能性，

同時更以色彩和圖案述說獨特的故事。「與 Nike 一起進化成長，

並體現在我的第十款鞋上 . . . 這是夢想成真！」KD 說。