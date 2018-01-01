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KD10

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KD10 永遠 X 全面 KD10 就像 KD 本人一樣
多元靈活，反應靈敏。

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KD10 隨時備戰，隨時應戰，Kevin Durant 的第十款鞋與 KD 本人一樣
多元靈活，反應靈敏。分區配置的 Flyknit 提供透氣性和伸縮度，
Nike Zoom Air 緩震系統可將衝擊能量回傳到雙腳，
反應極致靈敏。

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穩固舒適 分區配置的輕量 Flyknit，
打造關鍵部位的透氣性、彈力與支撐度。

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隨型貼合的穩固定位 特大鞋帶系統包覆足部側邊，
穩固定位關鍵部位。

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靈敏緩震 Nike Zoom Air 氣墊能將衝擊能量傳回足部，
打造極致靈敏反應。

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「創新、有型，以及舒適，真的非常舒適。
當我第一次穿上時，感覺就像已經穿著它征戰多年了，
如同一雙貼合腳型的舊鞋。」 KEVIN DURANT

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設計幕後故事 歡慶十年 這是 Kevin Durant 加入 Nike 這個大家庭的第十年。
隨著他在球場內外都日趨成熟，他的鞋款也隨之進化，
同時他與 Nike 設計團隊之間的合作夥伴關係也更加緊密。
如今他已經是從概念發想到完成鞋款不可或缺的一份子，
每個細節都親自參與，只為提升鞋款在場上的機能性，
同時更以色彩和圖案述說獨特的故事。「與 Nike 一起進化成長，
並體現在我的第十款鞋上 . . . 這是夢想成真！」KD 說。

合腳舒適感 創新。風格。舒適。這就是 KD 用來描述 KD 10 的詞彙。
他說道：「當我第一次穿上這款鞋時，
感覺就像已經穿著它征戰多年了。」
這就是柔軟又充滿彈性的 Flyknit 發揮的效用，
也是 KD 希望自己第十款鞋能夠展現的機能。
完美的 Flyknit 織線結構，讓 Nike 設計師 Leo Chang 和他的團隊
能夠打造穩固舒適的貼合感受，並且隨著KD 的足部活動伸展收縮，
就像襪子一樣，但更加堅韌。

出色吸睛的鞋帶設計 但是，KD 需要的不只是 Flyknit 如襪般的貼合支撐來穩固他的 18 號雙足，
因此他和 Chang 設計出了獨特的鞋帶系統來完成此任務。
粗壯的鞋帶不僅加寬包覆範圍，更低至中底附近，
讓 KD 充分感受到雙腳的穩固定位。
「這是美學風格及功能性的完美平衡。」Change 表示。
鞋帶縫隙之間大片的針織材質，
以及多種鞋帶繫法，
讓這款鞋在球場外也和球場上一樣舒適。

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