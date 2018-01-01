Nike
Swoosh
NikePlus
訂單
願望清單
我的活動
帳號設定
登出
加入 / 登入 NikePlus 帳號
說明
訂單狀態
出貨與寄送
退貨
聯絡我們
隱私權政策
銷售條款
使用條款
網站意見
檢視全部
0
男款
新品發售
即將發售
NIKE REACT
AIR MAX
NIKELAB
NBA
特價
鞋款
所有鞋款
最新款運動鞋
運動生活
跑步
籃球
Jordan
足球
訓練與健身
滑板
網球
板球
高爾夫
涼鞋與夾腳拖鞋
NIKEiD 專屬訂製
所有特價鞋款
服飾
所有服飾
上衣與 T 恤
球衣與組合
連帽上衣與運動衫
外套與背心
長褲與緊身褲
緊身運動服
短褲
帽款
襪子
配件與裝備
所有特價服飾
依運動選購
跑步
足球
籃球
訓練與健身
滑板
板球
網球
高爾夫
依系列選購
NBA
依品牌選購
Nike Sportswear
NikeLab
NIKEiD
Jordan
ACG
經典
Air Force 1
Air Max
Free
Flyknit
女款
新品發售
即將發售
流行趨勢：粉紅中性色
NIKE REACT
AIR MAX
NIKELAB
NIKE TROUSERS STUDIO
特價
鞋款
所有女鞋
運動生活
跑步
訓練與健身
網球
足球
籃球
滑板
板球
高爾夫
涼鞋與夾腳拖鞋
NIKEiD 專屬訂製
所有特價鞋款
服飾
所有服飾
運動內衣
上衣與 T 恤
連帽上衣與運動衫
外套與背心
長褲與緊身褲
緊身運動服
短褲
裙子及洋裝
襪子
包包 運動
配件與裝備
所有特價服飾
依運動選購
跑步
訓練與健身
瑜珈
籃球
滑板
板球
網球
高爾夫
依系列選購
NBA
依品牌選購
Nike Sportswear
NikeLab
NIKEiD
Jordan
ACG
經典
Air Force 1
Air Max
Free
Flyknit
男童
新品發售
AIR FORCE 1
免綁鞋帶鞋
特價
鞋款
所有鞋款
運動生活
跑步
足球
籃球
Jordan
訓練與健身
涼鞋與夾腳拖鞋
NIKEiD 專屬訂製
所有特價鞋款
服飾
所有服飾
上衣與 T 恤
連帽上衣與運動衫
長褲與緊身褲
短褲
包款
配件及裝備
所有特價服飾
依運動選購
跑步
訓練與健身
足球
籃球
依尺寸選購
鞋款
嬰幼兒 (0.5C - 10C)
小童 (10.5C - 3Y)
大童 (3.5Y - 7Y)
經典
Air Force 1
Air Max
Free
Flyknit
女童
新品發售
AIR FORCE 1
免綁鞋帶鞋
特價
鞋款
所有鞋款
運動生活
跑步
足球
籃球
訓練與健身
涼鞋與夾腳拖鞋
NIKEiD 專屬訂製
所有特價鞋款
服飾
所有服飾
運動內衣
緊身運動服
上衣與 T 恤
連帽上衣與運動衫
長褲與緊身褲
短褲
包款
配件及裝備
所有特價服飾
依運動選購
跑步
訓練與健身
足球
籃球
依尺寸選購
鞋款
嬰幼兒 (0.5C - 10C)
小童 (10.5C - 3Y)
大童 (3.5Y - 7Y)
經典
Air Force 1
Air Max
Free
Flyknit
NIKEiD 專屬訂製
NIKEiD 新品
親選麂皮
TRIPLE WHITE
FREE RN
NIKEiD
男款
女款
男童
女童
依運動
運動生活
跑步
籃球
訓練與健身
足球
滑板
棒球
經典
Air Max
Air Force 1
Metcon
Huarache
Free
Flyknit
即將發售
{1}，歡迎加入我們。
歡迎使用 Nike+。 確認電子郵件已經送出。
繼續
深入瞭解
Nike+ 會員資格的相關資訊。
已新增至購物車
已新增至願望清單
送禮送到所有人的心坎裡。
尺寸：
數量：
x
標準禮品卡寄送是免費的
小計
檢視購物車 ()
結帳
檢視願望清單
購物車內沒有商品
我們偵測到您的系統尚未啟用 JavaScript，您必須啟用此功能，才能購買產品和完整享受 Nike.com 網站體驗。
請
在瀏覽器中啟用 JavaScript
，然後重新整理此頁面。
{"response":{"canonicalUrl":"https://www.nike.com/tw/zh_tw/c/basketball/kd-10","contentPath":["basketball","kd-10"],"country":"TW","defaultHomePage":"homepage","division":"brand","language":"zh","pageType":"landing page","sportCategory":"basketball","isSportCategory":true},"success":true}
KD10
選購 KD10
KD10
永遠 X 全面
KD10 就像 KD 本人一樣
多元靈活，反應靈敏。
選購 KD10
KD10
隨時備戰，隨時應戰，Kevin Durant 的第十款鞋與 KD 本人一樣
多元靈活，反應靈敏。分區配置的 Flyknit 提供透氣性和伸縮度，
Nike Zoom Air 緩震系統可將衝擊能量回傳到雙腳，
反應極致靈敏。
選購 KD10
穩固舒適
分區配置的輕量 Flyknit，
打造關鍵部位的透氣性、彈力與支撐度。
隨型貼合的穩固定位
特大鞋帶系統包覆足部側邊，
穩固定位關鍵部位。
靈敏緩震
Nike Zoom Air 氣墊能將衝擊能量傳回足部，
打造極致靈敏反應。
「創新、有型，以及舒適，真的非常舒適。
當我第一次穿上時，感覺就像已經穿著它征戰多年了，
如同一雙貼合腳型的舊鞋。」
KEVIN DURANT
設計幕後故事
歡慶十年
這是 Kevin Durant 加入 Nike 這個大家庭的第十年。
隨著他在球場內外都日趨成熟，他的鞋款也隨之進化，
同時他與 Nike 設計團隊之間的合作夥伴關係也更加緊密。
如今他已經是從概念發想到完成鞋款不可或缺的一份子，
每個細節都親自參與，只為提升鞋款在場上的機能性，
同時更以色彩和圖案述說獨特的故事。「與 Nike 一起進化成長，
並體現在我的第十款鞋上 . . . 這是夢想成真！」KD 說。
合腳舒適感
創新。風格。舒適。這就是 KD 用來描述 KD 10 的詞彙。
他說道：「當我第一次穿上這款鞋時，
感覺就像已經穿著它征戰多年了。」
這就是柔軟又充滿彈性的 Flyknit 發揮的效用，
也是 KD 希望自己第十款鞋能夠展現的機能。
完美的 Flyknit 織線結構，讓 Nike 設計師 Leo Chang 和他的團隊
能夠打造穩固舒適的貼合感受，並且隨著KD 的足部活動伸展收縮，
就像襪子一樣，但更加堅韌。
出色吸睛的鞋帶設計
但是，KD 需要的不只是 Flyknit 如襪般的貼合支撐來穩固他的 18 號雙足，
因此他和 Chang 設計出了獨特的鞋帶系統來完成此任務。
粗壯的鞋帶不僅加寬包覆範圍，更低至中底附近，
讓 KD 充分感受到雙腳的穩固定位。
「這是美學風格及功能性的完美平衡。」Change 表示。
鞋帶縫隙之間大片的針織材質，
以及多種鞋帶繫法，
讓這款鞋在球場外也和球場上一樣舒適。
KD10
選購 KD10
選購 KD 系列
進一步瞭解 NIKE 籃球
BASKETBALL SHOES
Basketball Shoes
Lebron James Shoes
Jordan Basketball Shoes
Kyrie Irving Shoes
Kids' Basketball Shoes
Kobe Bryant Shoes
Kevin Durant Shoes
New Basketball Shoes
Nike Zoom Basketball Shoes
Customize Basketball Shoes
Air Max Basketball Shoes
BASKETBALL CLOTHING
Joggers & Sweatpants
Tank Tops
Long Sleeve Shirts
Nike Pro & Compression
Basketball Jerseys
Basketball Shorts
Basketball Tops & Shirts
Basketball Clothes
Basketball Socks
Basketball Jackets
Basketball Tights & Trousers
Basketball Hoodies & Sweatshirts
BASKETBALL GEAR
Basketballs
Basketball Equipment & Accessories
Basketball Bags & Backpacks
Basketball Sleeves & Armbands
Basketball Hats & Headbands
FEATURED
NBA Jerseys & Gear
Football Boots
Nike Trainers & Shoes
Tracksuits
Running Shoes
Nike Hoodies
Nike Leggings & Trousers
Skate Shoes
Nike T-Shirts
Nike Tracksuit Bottoms
Black Football Boots
Gym Shoes
Nike Polo Shirts
Nike Swimwear
Cross Training Shoes
Boxing Shoes
Netball Trainers
Dance Shoes