Nike Zoom KD 9
Zoom，風靡各地。
全掌式 Zoom Air，為 360 度全方位進攻而打造。
Nike Zoom KD 9
KD 進攻火力覆蓋全場，面對銅牆鐵壁般的防守，照樣能進籃得分。他最新的專屬鞋款具有猶如第二層肌膚般的貼合感以及重新精製的緩震機能，能順應每一個動作。
極致靈敏
全掌式 Nike Zoom Air 氣墊採鞋跟加厚設計，可為重步落地提供緩震機能；前足則更輕薄，能在 KD 快速急停跳投時提供優異的彈跳力。
極致貼合
如襪子般的 Flyknit 前足設計，為 KD 足部的重點部位提供透氣性、伸縮性與支撐力。
穩固支撐
交叉鞋帶圈打造出「鞋籠」效果，在快速切入與加速衝刺時緊緊包覆 KD 的雙腳，同時提供所需的支撐力。
「這雙鞋子完美契合我的雙腳，感覺就像是用我的模子打造出一雙獨特的鞋款。這就是我希望每個穿上這雙鞋的人都能感受到的體驗，也就是一種個人專屬的感覺。」
Kevin Durant
設計幕後故事
藝術家雙人檔聯手出擊
KD 專屬鞋款設計的核心是 KD 和 Nike 籃球資深設計總監 Leo Chang 的對話，這個運動員和設計師組成的絕配搭檔，讓彼此都變得更好、更優秀。
持續進化
Chang 在設計 KD 9 時面臨了獨特的設計挑戰：Durant 已經覺得 KD 8 是一雙非凡的優質鞋款。然而，Durant 始終全力追求，不斷為已經佔有絕對優勢的球技加入新的球路；在 Durant 的啟發下，Chang 知道自己一樣也能提升設計能力。結果會說話：一款結合全新 Flyknit 及全新 Zoom 的鞋子就此誕生，而且深受 KD 的喜愛。
受大自然啟發
KD 看見自己的球風和 Nike Flyknit 暢動特質間的關聯性，因此請 Chang 將這項技術應用到他全新的專屬鞋款上。Chang 將這個想法進一步延伸發展，設計出全新的蜂巢狀結構。對於這個受自然啟發的設計，他表示：「這是一個很棒的幾何結構，因為它能締造暢動性、穩定性和掌控力。」