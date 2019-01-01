KD10
持續不懈 x 全面出擊
KD10 有如 KD 本人一樣靈活自如、靈敏非凡。
KD10
Kevin Durant 的第 10 雙鞋款猶如 KD 本人一樣靈活自如、靈敏非凡，隨時蓄勢待發，準備上場較勁。分區 Flyknit 具有透氣性和彈性，Nike Zoom Air 緩震機能可將能量回傳至雙腳，造就出色靈敏度。
穩固舒適
輕量分區 Flyknit 可在重點區域加強透氣度性、彈性與支撐力。
貼合固定
特大鞋帶包覆足側，提供所需穩固效果。
靈敏緩震
Nike Zoom Air 氣墊可將能量到回傳至雙腳，造就出色靈敏度。
「創新、有型又舒適，真的很舒服，第一次穿上腳就覺得好像已經穿著它打球很久了，就像是我以前曾穿過的鞋子。」
Kevin Durant
設計幕後故事
十年紀念
Kevin Durant 加入 Nike 大家庭已經 10 年了。他在場內外都有長足進步，而他的鞋款也不斷地演化，他與 Nike 設計團隊的合作關係也越來越好。直至今日，無論是概念發想還是製作過程，他都扮演著重要角色，仔細研究每個細節，以利提升球場表現，並透過顏色和圖樣訴說特別的故事。KD 說：「能與 Nike 一起進步並推出我的第 10 雙鞋，這真的是美夢成真。」
越穿越舒適
「創新、有型又舒適」是 KD 對 KD 10 的形容詞。他表示「第一次穿上腳就覺得好像已經穿著它打球很久了」，這要歸功於柔軟又有彈性的 Flyknit，而這完全符合 KD 對第 10 雙鞋的期待。Nike 設計師 Leo Chang 和他的團隊改良 Flyknit 紗線結構，打造舒適貼合感受，可隨著 KD 的雙腳伸展緊縮，設計宛如襪子，但比襪子更強韌。
優質鞋帶設計
如襪子般的 Flyknit 在支撐力方面不足以滿足 KD 的需求，無法固定他 18 號的雙腳。因此，KD 和 Chang 設計出獨特的鞋帶系統，大片鞋帶可展開並包覆至足部下方，將 KD 的雙足穩固定位於中底。Chang 說：「這是設計美學的巧妙平衡，兼顧時髦外觀和實用機能。」鞋帶間帶有搶眼的針織細節，搭配多種綁帶方式，讓鞋款在場外亮相時，跟場內表現一樣出色吸睛。