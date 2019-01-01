跑步課程

    跑步課程

    跑步課程

    如何踏出跑步的第一步

    如果這跟輕鬆穿上鞋子，隨便出門一下一樣簡單，你就不會閱讀這個內容。我們瞭解這種感受：如果未曾跑步，或是已經放棄跑步習慣，要繫上鞋帶踏出跑步的第一步，會讓人覺得沉重難以負荷。

    但 Nike 跑步全球總教練 Chris Bennett 認為並不一定是這樣。「最難的不是完成首跑，而是踏出首跑的第一步。接受這個事實，事情就會變得容易一些。」

    Bennett 教練衷心希望能分享跑步的智慧，在此，我們將實現他的想法。這裡列出了能在實用面和心理層面上幫助你為首跑做好準備的事項。

    • 別想太多，出發跑步就對了。
    • 別太強調配速
    • 適可而止
    • 藉由伸展拉筋避免受傷
    • 按照訓練計畫有序進行
    • 取得適合的運動裝備

    展開首跑

    別想太多，出發跑步就對了。

    別想太多，出發跑步就對了。

    Nike 的口號是什麼？Just Do It。穿上鞋子，出發去跑步。就是這麼簡單。

    別太強調配速

    別太強調配速

    教練說：「要感受到的是輕鬆不費力，而不是快或慢。」這表示：慢慢開始，在感覺對的時候提速，開始覺得費力時就放慢下來。

    適可而止

    適可而止

    這次跑步的重點是要好好地將它完成。教練說：「你的目標不是要跑完一定的距離。準備好要停下來時，要覺得充滿力量，而不是筋疲力盡。」

    首跑無關配速、距離和持續時間。重要的是開始跑步、完成跑步，並願意展開下一次跑步。

    Bennett 教練
    Nike 跑步全球總教練

    透過語音指導，獲得額外動力

    Nike Run Club 的語音指導讓你與 Nike 教練、運動員和特邀嘉賓同行，激發並支持你邁出的每一步。

    下載 iOS 版下載 Android 版

    藉由伸展拉筋避免受傷

    跑步前，邊移動邊伸展拉筋……

    開始跑步前，設定目標，花幾分鐘邊運動邊伸展拉筋 (也稱為動態伸展拉筋)。為什麼要特意這麼做？因為這模擬了跑步的全活動幅度，讓你放鬆身體，更快進入狀態。跑步時如果還是覺得緊繃，可以停下來，多做一些伸展拉筋。不要覺得有罪惡感！這麼做能幫助你在完成跑步時有美好的跑步體驗。

    ……以靜態伸展拉筋畫下句點

    事實說話：跑步後進行動態和靜態伸展拉筋 (停留姿勢) 有助於預防受傷、提高靈活度。教練表示：「這短短的幾分鐘非常重要，我保證，這麼做能讓你下一次跑得更好。」需要一些秘訣，進行適合跑者的伸展拉筋運動？Nike Training Club 應用程式能滿足你的需要。

    iOS 版Android 版

    藉由伸展拉筋避免受傷

    跑步前，邊移動邊伸展拉筋……

    開始跑步前，設定目標，花幾分鐘邊運動邊伸展拉筋 (也稱為動態伸展拉筋)。為什麼要特意這麼做？因為這模擬了跑步的全活動幅度，讓你放鬆身體，更快進入狀態。跑步時如果還是覺得緊繃，可以停下來，多做一些伸展拉筋。不要覺得有罪惡感！這麼做能幫助你在完成跑步時有美好的跑步體驗。

    ……以靜態伸展拉筋畫下句點

    事實說話：跑步後進行動態和靜態伸展拉筋 (停留姿勢) 有助於預防受傷、提高靈活度。教練表示：「這短短的幾分鐘非常重要，我保證，這麼做能讓你下一次跑得更好。」需要一些秘訣，進行適合跑者的伸展拉筋運動？Nike Training Club 應用程式能滿足你的需要。

    下載

    按照訓練計畫有序進行

    設定目標

    保持堅持不懈最簡單的方式就是設定目標，朝目標前進。我們規劃了適合你的目標。想開始進行規律運動？試試我們的前 10 項計畫。從這裡開始，邁出第一步，就能循序漸進，完成 5 公里、10 公里，甚至實現更佳表現。

      前 10 項計畫

    透過速度跑、長跑和上坡，逐漸慢慢地養成耐力並延長跑步距離。完成這 10 項運動計畫，能讓你變得比剛起步時更強健，甚至可以開始自稱為一名跑者。探索計畫內容

    5 公里計畫

    這個 3.1 英哩的目標是確認自己是否願意為比賽而展開訓練的好方法。持續 8 周的計畫涵蓋了速度養成，即使是新手跑者也能確實完成最長 5 英哩的跑步。探索計畫內容

    10 公里計畫

    在為這個 6.2 英哩的距離進行訓練時，你將會學到許多跑步術語，例如節奏配速、5 公里配速，和 10 公里配速的差異 (節奏配速最快，10 公里配速最慢)。同時也會透過間歇跑訓練和長達 7 英哩的距離路跑培養耐力。探索計畫內容

    取得適合的運動裝備

    尋找適合的跑步鞋款

    不是所有的跑鞋都適合所有的跑步狀況。有些專為長跑而打造，有些為速度而生，有些則以舒適為訴求。我們的跑步鞋款指南有助於讓你找到契合跑步目標的合適鞋款。鞋款指南

    讓跑步更輕鬆的服裝

    你可以穿任何服裝去跑步，然而，具支撐力的運動內衣、通風的襪子，和不會摩擦的短褲等裝束有助於集中精神，讓你專注於跑步上。我們能提供你所需的各種基本服裝。

    探索女款探索男款

    讓跑步更輕鬆的服裝

    你可以穿任何服裝去跑步，然而，具支撐力的運動內衣、通風的襪子，和不會摩擦的短褲等裝束有助於集中精神，讓你專注於跑步上。我們能提供你所需的各種基本服裝。

    探索女款探索男款

    更多跑步故事

    如何愛上跑步，燃起跑步魂

    如何愛上跑步，燃起跑步魂

    Bennett 教練與馬拉松跑者兼模特兒 Catherine Li 提供了一些建議，告訴我們該如何延續對跑步的熱情。

    如何在沙灘上跑步

    如何在沙灘上跑步

    曾經在沙灘上跑步，就會知道這是一件非常困難的事情！Bennett 教練分享給專業衝浪者 Cayla Moore 的這些秘訣，能改變這一切，讓沙灘跑步變簡單。

    如何帶著愛犬一起跑步

    如何帶著愛犬一起跑步

    帶著愛犬離開沙發，走向越野小徑。Bennett 教練和 Nike 越野跑者兼狗主人 Keely Henninger 談論如何正確地和愛犬一起跑步。