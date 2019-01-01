跑步課程

如何踏出跑步的第一步

如果這跟輕鬆穿上鞋子，隨便出門一下一樣簡單，你就不會閱讀這個內容。我們瞭解這種感受：如果未曾跑步，或是已經放棄跑步習慣，要繫上鞋帶踏出跑步的第一步，會讓人覺得沉重難以負荷。

但 Nike 跑步全球總教練 Chris Bennett 認為並不一定是這樣。「最難的不是完成首跑，而是踏出首跑的第一步。接受這個事實，事情就會變得容易一些。」

Bennett 教練衷心希望能分享跑步的智慧，在此，我們將實現他的想法。這裡列出了能在實用面和心理層面上幫助你為首跑做好準備的事項。