跑步課程
如何踏出跑步的第一步
如果這跟輕鬆穿上鞋子，隨便出門一下一樣簡單，你就不會閱讀這個內容。我們瞭解這種感受：如果未曾跑步，或是已經放棄跑步習慣，要繫上鞋帶踏出跑步的第一步，會讓人覺得沉重難以負荷。
但 Nike 跑步全球總教練 Chris Bennett 認為並不一定是這樣。「最難的不是完成首跑，而是踏出首跑的第一步。接受這個事實，事情就會變得容易一些。」
Bennett 教練衷心希望能分享跑步的智慧，在此，我們將實現他的想法。這裡列出了能在實用面和心理層面上幫助你為首跑做好準備的事項。
「
首跑無關配速、距離和持續時間。重要的是開始跑步、完成跑步，並願意展開下一次跑步。
Bennett 教練
Nike 跑步全球總教練
藉由伸展拉筋避免受傷
跑步前，邊移動邊伸展拉筋……
開始跑步前，設定目標，花幾分鐘邊運動邊伸展拉筋 (也稱為動態伸展拉筋)。為什麼要特意這麼做？因為這模擬了跑步的全活動幅度，讓你放鬆身體，更快進入狀態。跑步時如果還是覺得緊繃，可以停下來，多做一些伸展拉筋。不要覺得有罪惡感！這麼做能幫助你在完成跑步時有美好的跑步體驗。
……以靜態伸展拉筋畫下句點
事實說話：跑步後進行動態和靜態伸展拉筋 (停留姿勢) 有助於預防受傷、提高靈活度。教練表示：「這短短的幾分鐘非常重要，我保證，這麼做能讓你下一次跑得更好。」需要一些秘訣，進行適合跑者的伸展拉筋運動？Nike Training Club 應用程式能滿足你的需要。
藉由伸展拉筋避免受傷
跑步前，邊移動邊伸展拉筋……
開始跑步前，設定目標，花幾分鐘邊運動邊伸展拉筋 (也稱為動態伸展拉筋)。為什麼要特意這麼做？因為這模擬了跑步的全活動幅度，讓你放鬆身體，更快進入狀態。跑步時如果還是覺得緊繃，可以停下來，多做一些伸展拉筋。不要覺得有罪惡感！這麼做能幫助你在完成跑步時有美好的跑步體驗。
……以靜態伸展拉筋畫下句點
事實說話：跑步後進行動態和靜態伸展拉筋 (停留姿勢) 有助於預防受傷、提高靈活度。教練表示：「這短短的幾分鐘非常重要，我保證，這麼做能讓你下一次跑得更好。」需要一些秘訣，進行適合跑者的伸展拉筋運動？Nike Training Club 應用程式能滿足你的需要。
按照訓練計畫有序進行
設定目標
保持堅持不懈最簡單的方式就是設定目標，朝目標前進。我們規劃了適合你的目標。想開始進行規律運動？試試我們的前 10 項計畫。從這裡開始，邁出第一步，就能循序漸進，完成 5 公里、10 公里，甚至實現更佳表現。
前 10 項計畫
透過速度跑、長跑和上坡，逐漸慢慢地養成耐力並延長跑步距離。完成這 10 項運動計畫，能讓你變得比剛起步時更強健，甚至可以開始自稱為一名跑者。探索計畫內容
5 公里計畫
這個 3.1 英哩的目標是確認自己是否願意為比賽而展開訓練的好方法。持續 8 周的計畫涵蓋了速度養成，即使是新手跑者也能確實完成最長 5 英哩的跑步。探索計畫內容
10 公里計畫
在為這個 6.2 英哩的距離進行訓練時，你將會學到許多跑步術語，例如節奏配速、5 公里配速，和 10 公里配速的差異 (節奏配速最快，10 公里配速最慢)。同時也會透過間歇跑訓練和長達 7 英哩的距離路跑培養耐力。探索計畫內容