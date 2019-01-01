Nike Zoom Air Freak 1
絕無僅有
Giannis Antetokounmpo 最新亮相的專屬鞋款 Nike Air Zoom Freak 1 搶盡風頭。穩固鎖定前足的支撐力、強化的抓地力，以及抗衝擊的 Zoom Air 緩震機能，襯托出勢不可擋的球技。以非凡的融合設計展現 Giannis 不屈不撓、風馳電掣的球風。
設計幕後故事
Nike Zoom Air Freak 1
我們為 Giannis 首度推出專屬運動鞋款，以這雙全方位的籃球鞋特別向他和他的家人致敬。
以家人為靈感的抓地力設計
為紀念 Giannis 已故的父親 Charles，全方位抓地力紋路精心採用三朵大玫瑰的設計。Giannis 表示：「我的父親非常喜愛玫瑰，這些玫瑰是為了向他表達敬意。他永遠伴著我踏出每一步，給我支持的力量。」
手足情深
前足處穩固鞋帶，實現強大支撐系統，一如 Antetokounmpo 四位兄弟支持的力量。Giannis 指出：「鞋帶代表我的四位兄弟，他們就是我的全世界。從出生那一刻起，他們就一直教導我要腳踏實地、虛懷若谷。」
加倍緩震
鞋跟下的雙層 Zoom Air 氣墊，帶來靈敏緩震效果，能在躍過籃框、腳步落地時提供一流防護。Giannis 說：「我打球時會有許多跳躍動作和快速切入，雙層氣墊對我來說真的非常重要。」