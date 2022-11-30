Nike FC 造型：AntsLive
文化
這位音樂人、模特兒和前青少年教練雖然是在倫敦出生、長大，但他對足球風格穿搭的品味相當具有世界觀。
上一次更新：2022年11月30日
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「窺探設計背後的巧思」系列探討新銳創意人如何結合個人風格與身分認同。
「對我來說，時尚和足球是互相加分的元素。」AntsLive 在通話中對我們說。身兼音樂人和模特兒、終身熱愛足球的 AntsLive，此時正在他錄製作品、位於倫敦哈克尼的錄音室。
Ants 曾擔任足球員，圍繞著足球度過 10 年生涯；另外也指導青年球隊 8 年。因此，在場外隨時穿著球衣和運動風服裝，對 Ants 來說早就習以為常。
「經紀人有時會說服我穿上半正式休閒裝。」他笑著說「但大多時候，我比較偏好運動服。我從小就是這樣穿，也是我認同的個人風格。」
我們造訪 Ants 的錄音室，請他試搭 Nike 最新的國家代表隊系列款式。向下捲動頁面，看看他三個愛隊款式的穿搭風格。
美好的賽事
「我會穿巴西隊的上衣，我超愛這些顏色的。我最喜歡的球員中有一些是來自巴西，Ronaldinho 簽名上衣是我的珍藏，他是我最喜歡的球員。」
「如果我遇到一個人，喜歡足球、喜歡音樂；或者我們都支持同一支球隊，那不用懷疑，彼此一定會相處愉快。」
AntsLive
音樂人、模特兒、足球員、前青少年教練
藍色風潮
「我非常想穿上這件法國隊訓練球衣。提到法國，我總會聯想到時尚。巴黎街頭的穿搭總是令人驚豔。所以當 PSG x Jordan 聯名款推出時，我就入手了一套。」
凱旋而歸
「講到英格蘭，沒有什麼好說的！畢竟我在倫敦出生長大。[足球錦標賽] 開打時，當然是支持英格蘭球隊。我完全沈浸在英國文化中，無論是去酒吧還是觀賞比賽，我都樂在其中。」
攝影：Elliot James Kennedy
造型：Coco Mell
採訪：Grace Gordon