Nike FC 造型：AntsLive

「經紀人有時會說服我穿上半正式休閒裝。」他笑著說「但大多時候，我比較偏好運動服。我從小就是這樣穿，也是我認同的個人風格。」



我們造訪 Ants 的錄音室，請他試搭 Nike 最新的國家代表隊系列款式。向下捲動頁面，看看他三個愛隊款式的穿搭風格。