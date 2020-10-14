認識 Paris Alesia 足球俱樂部

Ferhat 希望足球帶給自己的改變，也能發生在社群裡的孩子身上。在過去六年間，他將 Paris Alésia 足球俱樂部的規模，從僅有 80 個孩子成功地擴展至 700 多個孩子。上一個賽季，他們為當地城市引進一項別出心裁、專為女孩打造的計畫，成員鎖定 12 歲以下的女童球員，教練也都清一色是女性。他表示，足球能將所有人凝聚在一起，好讓他藉此傳授從球場學到的人生道理。



Ferhat 說道：「足球不僅讓體育館充滿生氣、改變許多孩子的人生，也翻轉了我的一生。我們可透過足球這種表達形式，告訴孩子們『你將在踢球的過程中成長茁壯』。」



我們全新的「在球場上茁壯前進」系列影片將介紹來自全球各地、相信自己能透過足球和運動改變社區及世界的人。



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