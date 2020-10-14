認識 Paris Alesia 足球俱樂部

六年前 Ferhat Ciçek 接掌 Alésia 足球俱樂部時，他的目標就是改變鄰里的生活。
Paris Alesia 足球俱樂部總監 Ferhat Ciçek 表示：「足球成就了我。」
如今，Ferhat 正借助 2014 年接管的 Paris Alésia 足球俱樂部建立屬於自己的足球社群。巴黎第 14 區是他生長的地方，也是俱樂部 1916 年的創始基地，而今，他仍在伊莉莎白體育館繼續征戰。去年冬天我們和 Ferhat 及球隊碰面，走過熟悉的街坊時，他用手指著父母親家裡的窗戶佇足回想，足球究竟是如何翻轉像他這樣一位土耳其移民的一生。
Ferhat 回憶起往事：「老實說，我的書唸得並不好，因為父母親不太會說法文，家裡沒有人能幫我。難就難在，你比其他同學晚來，就只能硬生生看著自己落於人後。」
他繼續說道：「就在那個時候，我開始接觸足球，也開始交到至今仍情義相挺的朋友。當時對我來說，足球是一種逃避的方式，能讓我更自在，不會感覺被排擠。」
Ferhat 希望足球帶給自己的改變，也能發生在社群裡的孩子身上。在過去六年間，他將 Paris Alésia 足球俱樂部的規模，從僅有 80 個孩子成功地擴展至 700 多個孩子。上一個賽季，他們為當地城市引進一項別出心裁、專為女孩打造的計畫，成員鎖定 12 歲以下的女童球員，教練也都清一色是女性。他表示，足球能將所有人凝聚在一起，好讓他藉此傳授從球場學到的人生道理。
Ferhat 說道：「足球不僅讓體育館充滿生氣、改變許多孩子的人生，也翻轉了我的一生。我們可透過足球這種表達形式，告訴孩子們『你將在踢球的過程中成長茁壯』。」
我們全新的「在球場上茁壯前進」系列影片將介紹來自全球各地、相信自己能透過足球和運動改變社區及世界的人。
請在上方觀賞第三集，並在下方閱讀更多 Paris Alésia 足球俱樂部成員的分享。你也可搜尋前兩集有關 Hackney Wick FC 和 Fitzroy Lions SC 足球俱樂部的影片。
「讓孩子知道他們無所不能、未來無可限量的感覺真好。上個星期，我參加了人生第一場國際選拔賽，我在 31 歲的時候向他們親身證明，無論別人怎麼想，只要先相信自己，就能心想事成。」
Betty
教練
「我在每個星期二和星期三做訓練，到了星期六就上場比賽。我想成為足球員，因為能享受團隊合作的感覺，也能精進球技。若是當個計程車司機也不賴，因為能照顧別人。」
Leo
球員
「俱樂部是我的第二個家。我每天一早起來鋪好床、打掃完房子，就前往俱樂部。我負責張羅大家的餐點，舉凡中東烤肉、肉丸、義大利披薩和土耳其披薩，應有盡有！現在我擁有一整間餐廳，負責餵飽俱樂部的所有成員。」
Fatma
Ferhat 的母親