Nike FC 造型：Maria
文化
無論是富有藝術感的圖案搭配，或是向女性足球員致敬，Maria 挑選的每一件單品背後都有創意巧思，這也包括她與我們聯手打造的運動風穿搭。
上一次更新：2022年11月30日
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「窺探設計背後的巧思」系列探討新銳創意人如何結合個人風格與身分認同。
「足球是我作品和風格的靈感來源。」具有多項專長的創意總監，同時也是在地足球隊 Hamster FC 的共同創辦人 Maria Maleh 說道。「我非常喜愛漂亮的球衣組合，像是每套的配色、材質、文字設計和貼合度。」
來到 Maria 的居家工作室，這裡鄰近哈克尼濕地，也是她的「倉鼠」(球隊名) 隊友們的訓練地點。我們與 Maria 一起探索如何將最新款國家代表隊系列混搭 Maria 自有的服飾單品，混搭出多款足球風格造型。向下捲動查看穿搭風格。
「我們創立這支球隊，為女性提供安全自在的環境讓她們表現自己。我們像姊妹般互相支持，這點令人感到彌足珍貴。」
Maria
創意總監、造型師，身兼 Hamster FC 的共同創辦人
自由混搭
「我一向喜愛視覺元素。」Maria 除了創辦足球隊之外，也經營自己的創意工作室。在這套穿搭中，巴西隊連身衣的美洲豹紋印花搭配金屬光澤長褲，打造具衝突感與互補性的打底衣褲，表現迷幻風格與適度控制的視覺雜錯感。
舒適卻閃耀動人
換上 Maria 家鄉的英格蘭隊球衣，上半身搭配相稱的緞面束腰和母親的金飾。「有些飾品年份和我的年紀一樣。」Maria 說道。下半身則搭配高腰牛仔褲和鍾愛的 Air Max 運動鞋；再套上復刻風外套，確保舒適著感。
改頭換面
Maria 最喜歡的一些球員來自巴西，她提到：「這些球員影響了我對女性足球員的看法，我會永遠記得。」晚上出去玩時，以清新的薄荷綠上衣，搭配舒適的墨黑色羽絨外套和人造皮革裙，更顯繽紛色彩。
攝影：Elliot James Kennedy
造型：Coco Mell
採訪：Grace Gordon