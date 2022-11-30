Nike FC 造型：Maria

「足球是我作品和風格的靈感來源。」具有多項專長的創意總監，同時也是在地足球隊 Hamster FC 的共同創辦人 Maria Maleh 說道。「我非常喜愛漂亮的球衣組合，像是每套的配色、材質、文字設計和貼合度。」



來到 Maria 的居家工作室，這裡鄰近哈克尼濕地，也是她的「倉鼠」(球隊名) 隊友們的訓練地點。我們與 Maria 一起探索如何將最新款國家代表隊系列混搭 Maria 自有的服飾單品，混搭出多款足球風格造型。向下捲動查看穿搭風格。