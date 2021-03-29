Fitzroy Lions 足球俱樂部

俱樂部創辦人 Abdulmalik Abdurahman 這麼說：「Fitzroy Lions 足球俱樂部是澳洲獨一無二的足球俱樂部，『與眾不同』就是這個俱樂部應該給人的印象。」



旁人心目中的 Abdul，也應該是「與眾不同」。出生於衣索比亞的 Abdul，小時候移民到澳洲墨爾本。他說足球不僅讓他和自己出身的文化緊緊相繫，也讓他找到了和新家鄉的共通之處。只是，當花費變得太高時，他不得不放棄足球。



Abdul 回想時說：「我當時付不出註冊費，我告訴自己：『得做些什麼來改變這個狀況。』」



他也確實做到了。Abdul 在 2013 年成立了 Fitzroy Lions。



Abdul 說：「我認為足球應該是不用錢的運動，而在 Fitzroy Lions，我們確保社區的孩子都有運動和踢足球的機會。不用註冊之類的手續，不需要付任何費用。」



七年後，俱樂部不僅為孩子提供參與足球運動的機會，更將眾人團結在一起。



Abdul 表示：「我認為這個俱樂部做得很不錯，把人聚在一起，大家就能在踢足球時相互學習。大家不僅一起踢足球，更試著建立更多共通性。」