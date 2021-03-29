Fitzroy Lions：團結的力量
社群
Abdulmalik Abdurahman 在 17 歲時想建立一個高度包容的社群，接納不同出身背景的孩子，Fitzroy Lions 足球俱樂部因此誕生。
在「在球場上茁壯前進」這個系列中，我們走訪世界各地，介紹多位人士如何透過足球和運動改變社區及世界。
對 Abdulmalik Abdurahman 來說，這種改變是為澳洲墨爾本內城區的年輕人創造負擔得起的機會，所以他創立了 Fitzroy Lions 足球俱樂部，讓孩子可以免費踢足球。Nike 與 Lions 擁有共同的目標，都致力為孩子提供運動的機會，於是兩方自 2018 年賽季開始合作，透過金援、訓練和比賽日的裝備和鞋子提供支持。
對 Fitzroy Lions 和我們所有人來說，現在的比賽雖然變得和過去不同了，但運動仍是動力來源，向世界展現我們團結的力量。
影片於 2019 年 12 月在澳洲墨爾本拍攝，觀看上方「在球場上茁壯前進」第二集，並閱讀下方更多關於 Fitzroy Lions 足球俱樂部的故事。
俱樂部創辦人 Abdulmalik Abdurahman 這麼說：「Fitzroy Lions 足球俱樂部是澳洲獨一無二的足球俱樂部，『與眾不同』就是這個俱樂部應該給人的印象。」
旁人心目中的 Abdul，也應該是「與眾不同」。出生於衣索比亞的 Abdul，小時候移民到澳洲墨爾本。他說足球不僅讓他和自己出身的文化緊緊相繫，也讓他找到了和新家鄉的共通之處。只是，當花費變得太高時，他不得不放棄足球。
Abdul 回想時說：「我當時付不出註冊費，我告訴自己：『得做些什麼來改變這個狀況。』」
他也確實做到了。Abdul 在 2013 年成立了 Fitzroy Lions。
Abdul 說：「我認為足球應該是不用錢的運動，而在 Fitzroy Lions，我們確保社區的孩子都有運動和踢足球的機會。不用註冊之類的手續，不需要付任何費用。」
七年後，俱樂部不僅為孩子提供參與足球運動的機會，更將眾人團結在一起。
Abdul 表示：「我認為這個俱樂部做得很不錯，把人聚在一起，大家就能在踢足球時相互學習。大家不僅一起踢足球，更試著建立更多共通性。」
「當我在另一個球隊踢球時，我和朋友和是裡面唯二的穆斯林女孩。你知道嗎？你可以看得出來大家都在看你。而我開始在這裡踢球後，身邊踢球的人都戴著頭巾，讓我覺得越來越自在，感覺就像我們打破了刻板印象。」
Hanan
球員
「我們的教練試著要我們做許多高難度的練習，他總是說：『難度只會越來越高，不會變簡單，唯有如此你們才能成為更棒的球員、更好的運動員。』當挑戰變得很大，讓人有放棄的念頭時，我們就會互相激勵。沒錯，我很感謝我的隊友。」
Tuji
球員
本文刊登於 2019 年 12 月。