Nike FC 造型：Nicole

Nicole 表示：「有人形容我的造型像是『隨時準備好踢足球』，因為我的穿搭總是帶有隨性的運動元素。」這位刺繡藝術家喜歡用鮮豔色彩混搭出意想不到的層次感。



我們在 Nicole 東倫敦的公寓附近，她經常光顧的一家織線專賣店裡和她見面，她正在為 Nike 最新的國家代表隊系列設計商品。不妨滑到頁面下方，看看她如何巧妙融合足球裝備與她衣櫥裡的摯愛單品。