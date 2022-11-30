Nike FC 造型：Nicole

文化

無論是率領基層足球隊，或是大膽率性的藝術實踐和個人風格，Nicole 總能展現出源源不絕的創意。

上一次更新：2022年11月30日
3 分鐘閱讀時間
Nike FC 造型：Nicole

「窺探設計背後的巧思」系列探討新銳創意人如何結合個人風格與身分認同。

Nicole Chui 透過電子郵件向我們概述她的個人風格：「足球女孩融合時尚靈魂」。我們一讀完信後，便馬上確定要見她一面。

Nicole 從小踢足球，在香港長大，搬到倫敦後透過小誌 (Zine) 文化重新找回對比賽的熱愛，如今運動啟發了她生活的各個層面，包括藝術、服飾和她共同創辦的基層球隊與包容性社群。

Nike FC 造型：Nicole

Nicole 表示：「有人形容我的造型像是『隨時準備好踢足球』，因為我的穿搭總是帶有隨性的運動元素。」這位刺繡藝術家喜歡用鮮豔色彩混搭出意想不到的層次感。

我們在 Nicole 東倫敦的公寓附近，她經常光顧的一家織線專賣店裡和她見面，她正在為 Nike 最新的國家代表隊系列設計商品。不妨滑到頁面下方，看看她如何巧妙融合足球裝備與她衣櫥裡的摯愛單品。

Nike FC 造型：Nicole
Nike FC 造型：Nicole
Nike FC 造型：Nicole

發揮創意

「我 (的刺繡藝術) 很大膽、花俏，融合了我喜愛的穿著。紫色的荷蘭球衣是我的最愛，再搭配橘色長褲。這就是我穿球衣的方式，這樣的色彩組合很有我的風格。」

「從小地方開始，以你的朋友作為基礎。如果你在為重要的事創造空間，其他人也會追隨你的腳步。」

Nicole

創意刺繡藝術家兼 Baesianz FC 共同創辦人

Nike FC 造型：Nicole
Nike FC 造型：Nicole
Nike FC 造型：Nicole

放眼全球

「香港通常沒有參加 (國際聯賽)，因此我對球隊沒什麼歸屬感。穿球衣對我來說，是根據我想要的裝扮而定，像是顏色搭配或是符合我當下的心情。」

Nike FC 造型：Nicole
Nike FC 造型：Nicole
Nike FC 造型：Nicole

融合時尚與機能

「我很愛吊帶褲和裙子的搭配，因為層次更加豐富。這種造型實在很有趣，反映出我在 Baesianz FC 時的歡樂感。」

攝影：Elliot James Kennedy
造型：Coco Mell
採訪：Grace Gordon

初始發布：2022年12月12日

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