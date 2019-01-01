Kyrie 2
全方位加速
Kyrie 2 專為場上快速變換速度而設計。
Kyrie 2
Kyrie 憑藉速度與創意，夜夜擊破對手防線搶得先機。他的第二代專屬鞋款採用空前絕後的輕量緩震系統和全新的圓弧形外底，充分展現他那神出鬼沒的球風。
流暢動作
走走停停不是 Kyrie 的風格，他是徹頭徹尾的動作派。圓弧形外底有助於平順變換方向，以利場上迅疾流暢的演出。
靈敏緩震
鞋跟處採用較過往更輕薄的 Nike Zoom Air 氣墊，以靈敏緩震機能替 Kyrie 的每一步助攻。
穩定包覆
獨特束帶設計，可幫助 Kyrie 固定足部位置，增加鞋跟穩定性。
"
「只要動作層出不窮、勢不可擋，對手就會疲於奔命，最終棄械投降。」
Kyrie Irving
設計幕後故事
科學使鞋款進化
Kyrie 的一舉一動彷彿違反物理法則，但在所有卓越機能的背後，科學才是 Nike 籃球設計師 Leo Chang 的主要靈感來源。舉例來說，Kyrie 有時會從每小時約 21 公里的時速，在 0.2 秒內倏然減速歸零，因此需要更穩固貼合的安全包覆。Chang 為此設計出全面包覆 Kyrie 足部的束帶，讓他的招牌急停跳投動作更顯威力無窮。
設計幕後故事
科學使鞋款進化
Kyrie 的一舉一動彷彿違反物理法則，但在所有卓越機能的背後，科學才是 Nike 籃球設計師 Leo Chang 的主要靈感來源。舉例來說，Kyrie 有時會從每小時約 21 公里的時速，在 0.2 秒內倏然減速歸零，因此需要更穩固貼合的安全包覆。Chang 為此設計出全面包覆 Kyrie 足部的束帶，讓他的招牌急停跳投動作更顯威力無窮。
全方位抓地力
Kyrie 能在 0.33 秒內完成交叉步過人動作，這種瞬間變換方向的動作須以緊貼地面的角度才能達成，彷彿駕駛高速重機斜行轉彎。在仔細研究 Kyrie 用鞋側施力跑步的影片後，Chang 不考慮鞋底和鞋側各自獨立的鞋邊，轉而催生出創新的圓弧形鞋底。