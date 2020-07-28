毅力是與生俱來還是後天養成的？

這件事本身可能無關動力，反倒和毅力有關，而這兩者自有差別。



哈佛醫學院神經學助理教授 Alexandra Touroutoglou 博士表示，毅力是一種堅毅、頑強追求目標的能力，不論目標是單項運動計畫還是新學位，就算挑戰性高或讓人覺得難受，都能堅持下去。Touroutoglou 近期帶領了一項探究動物與人類大腦的研究，為的就是深入瞭解這項特質，以及為何有些人毅力強 (例如核心力量及循環訓練狂人，和每週七天都練習的瑜伽行者)，有些人常常就是按下貪睡按鈕繼續睡，而不是起身前往健身房。



可以先從瞭解這一點開始：像運動這樣的艱鉅任務，會啟動名為中扣帶迴前區 (或 aMCC) 的神經中樞，而有些人天生就有較多發展成熟的 aMCC。有了能發揮高功能的 aMCC，就可預測一項任務的體能要求，接著有效動用身體的能量來源，完成該項任務。相反地，aMCC 功能較低則可能高估要投入的心力 (付出)，並低估所能獲得的回報 (好處)。



令人振奮的是，根據 Touroutoglou 團隊的發現，我們興致勃勃的追求之心很像肌肉，也可以接受訓練。她說：「我們有機會能增強 aMCC 的功能，藉此提高我們的毅力。」簡而言之，對完成一項活動所需的心力有更好的判斷，就越能掌握這項活動，這樣也就越有可能付諸行動。