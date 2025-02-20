Oklahoma City Thunder

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Oklahoma City Thunder Icon Edition 2022/23
Oklahoma City Thunder Icon Edition 2022/23 Nike Dri-FIT NBA Swingman Erkek Forması
Sürdürülebilir Malzemeler
Oklahoma City Thunder Icon Edition 2022/23
Nike Dri-FIT NBA Swingman Erkek Forması
₺4.699,90

Oklahoma City Thunder Formalari Ve Ekipmanlari

Nike'ın resmi Oklahoma City Thunder formaları ve ekipmanlarıyla NBA'in en heyecan verici takımlarından birine duyduğun sevgiyi göster. 1967'de Seattle Supersonics adıyla kurulan Thunder, 2008'de Oklahoma City'e taşındı ve kısa süre içinde ligin en ateşli taraftar kitlelerinden birine sahip oldu. Farklı renk gruplarındaki Authentic ve Swingman modelleri de dahil olmak üzere çok çeşitli Thunder formaları arasından seçim yap ve hem taraftar stiline hem kişiliğine uygun modelleri bul. Favori OKC Thunder formalarını Thunder şortları, tişörtleri, kapüşonlu üstler ve diğer stillerle tamamla. En yeni basketbol giysilerini görmek için tüm NBA taraftar ekipmanı koleksiyonuna göz atmayı unutma.