Performans İçin Güçlü Karın Bölgesine Sahip Olmanın Avantajları

Karnında aslında 30'dan fazla kas vardır. Tam bir sayı vermek kolay değil, çünkü bazı uzmanlar diyaframı, pelvik tabanı, hatta latismus kaslarını ve pektoral kasları bile bu sayıya dahil ediyor (Karnın tanımı, fitness topluluğunda en çok tartışılan konulardan biridir). Fizyoterapi profesörü ve Ohio State Üniversitesi Klinik, Fonksiyonel ve Performans Biyomekanik Laboratuvarı direktörü Dr. Ajit Chaudhari'ye göre aşağıdakiler, herkesin üzerinde anlaştığı baş aktörlerdir:

Rektus abdominis

Göbeğin boyunca uzanan bu uzun karın kası, mekik çekmenin yanı sıra fırlatma, koşma ve zıplama gibi tüm vücudu çalıştıran hareketler için göğüs kafesin ile leğen kemiğini birbirine çekmeni sağlar. Fasya bantları (kasları ve organları saran, streç filme benzeyen bağ doku) kası altı (bazen de sekiz) parçaya ayırdığı için "baklava kas" olarak da bilinir (Yan bilgi: Muhtemelen baklava kasa zaten sahipsin. Onları görüp görememen, bu kasın üzerinde ne kadar yağ olduğuna bağlıdır).

Oblik kasları

Rektus abdominisin iki yanında iç ve dış oblik kasları bulunur ("yan karın kasları" olarak da bilinir). Bunlar, çapraz mekik gibi hareketler sırasında vücudunu döndürmeni sağlar.

TA ve QL

Rektus abdominis ve oblik kaslarının altında, ön ve arka kısımlarda derin karın kasları bulunur. Bunlardan transverse abdominis (TA), en derin karın kasındır ve korseye benzer bir işlevi vardır. Karın boşluğunu sıkıştırıp fasyayı gererek daha güçlü bir "ağa" sahip olmanı sağlar. Belinin iki yanında bulunan quadratus lumborum (QL) ise bir yana doğru eğildiğinde omurganı desteklemeye yardımcı olur.

Erector spinae ve multifidus

Erector spinae, belinde en rahat görünen kaslardır. Hem uzanmana hem de yana eğilmene yardımcı olurlar. Belindeki küçük derin kaslar (multifidus grubu gibi), bu bölgeden kafatasına kadar çıkan küçük kaslardır. Belini uzatmana ve omurganın sertleşerek eğilmeye direnç göstermesine yardımcı olurlar.

Karında bunların dışında psoas major, kalça addüktörleri ve abdüktörleri, kalça kasları ve daha birçok kas bulunur. Ancak bunlar karnından çok vücudunun alt kısmının fonksiyonlarıyla ilgilidir.