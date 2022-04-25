Antrenman Yapmak İçin Kendini Motive Etmenin Yolları

Asla Motivasyonunu Kaybetme
Rehberlik
Performans psikolojisine yönelik bu taktikler, hareket edecek enerjiyi kendinde bulamıyorsan motivasyonunu hızlıca geri kazanmana yardımcı olabilir.
- Uzmanlara göre motivasyonunu "kaybedemezsin". Ama ana motivasyon kaynağın gücünü yitirebilir.
- Yedek motivasyon kaynaklarına sahip olmak, hedefinden şaşmamana ve ilerlemeye devam etmene yardımcı olabilir.
- Hareket etmeye hazır olduğunda NTC'ye gidip eğlenceli antrenmanlarla dolu antrenman kitaplığına göz at.
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Cumartesi günü kanepede oturup saatlerce dizi izliyorsun. Antrenman yapman gerektiğini biliyorsun. Antrenmandan sonra kendini iyi hissediyorsun ve kendini oldukça geliştirdin. Ancak bazen hareket etmek insana zor geliyor. Peki bu durumda ne yapmak gerek?
Performans psikolojisinde uzman olan, Boston'dan lisanslı psikolog Dr. Lisa Lewis, "İnsanlar motivasyonlarını kaybettiğini söyler ancak bu doğru değildir." diyor. "Motivasyon, doğal olarak sahip olduğumuz bir özelliktir. Bu yüzden motivasyonu kaybetmek söz konusu değildir." Yani tembel hissettiğinde bunun sebebi, normalde seni harekete geçiren şeyin eksik olması olabilir. Bu durumda daha bol olan diğer bir kaynağa geç ve hedefine yönelik motivasyonu elde et.
Motivasyon kaynakları değişkendir. Bir yanda, para (prim almak için çok çalışmak isteyebilirsin) veya başkalarının baskısı (daha iyi performans göstermeni isteyen bir öğretmen olabilir) gibi harici motivasyon kaynakları bulunur. Diğer yanda ise içinden gelen, benliğinin getirdiği motivasyon vardır. Bu, hedeflerinin temelini oluşturur ve harekete geçme "nedenini" belirler. Bu neden, daha motive ve enerjik bir arkadaş veya aile üyesi olma isteği ya da başkalarına yardımcı olma tutkusu olabilir.
Uzmanlar, nedeninin, hedeflerine yönelik en önemli ve geçerliliğini yitirmeyen motivasyon kaynağı olduğu konusunda hemfikir. Ancak Lewis, bu nedenin bazen alakasız görünebileceğini, elle tutulur olmayabileceğini veya sana anlamlı gelmeyebileceğini söylüyor. Böyle günlerde, ilerlemeye devam edebilmek için elinin altında yedek motivasyon kaynakları olmalı.
Lewis'e göre aşağıdaki motivasyon kaynakları, harici ve yüzeysel olandan, içten gelen ve derin olana doğru gidiyor. Bugün seni motive eden şeyi bul ve harekete geç. Kalan motivasyonunu ise gelecek için sakla. İdeal olarak çoğu zaman derinden gelen motivasyonu kullanırsın. Ancak acil durumlarda daha yüzeysel olan kaynaklara yönelirsin.
Ödül
Spor salonuna gidersen o güzel kapüşonlu üstü veya uzun süredir gözüne kestirdiğin pahalı bitkiyi alabilirsin.
"Ceza"
Online dersini ekersen onun yerine banyoyu temizlemek zorunda kalırsın.
Çevre Baskısı
Tüm arkadaşların bir antrenman programını takip ediyor. Sen ise geride kalma korkusu yaşıyorsun. Bunu avantaja çevir.
Suçluluk Duygusu
Partnerin sana doğum günü hediyesi olarak bir gitar aldı. Çalmayı öğrenmeye başlamak için bir saat vakit ayırmalısın.
İdol
Azimli bir arkadaşının koşu serisinden ilham al. Çok da motive hissetmediğinde dahi bu seriyi nasıl başardığını düşün.
Gurur
Alarmı ertelememek için iradeni konuştur veya fitness takip aracındaki aktivite hedeflerinin tümünü yerine getir.
"Doğru Olan"
Egzersiz yap ve sağlıklı beslen. Çünkü öyle yapman gerektiğini biliyorsun. Sağlıklı olmadığını bildiğin için içkiyi azalt. Geçiştirmenin seni daha çok strese soktuğunu bildiğin için haftalık görevlerini tek tek yerine getir.
Kişilik
A Tipi kişiliğe sahip olabilirsin. Bu yüzden antrenman planını eksiksiz şekilde uygularsan başarılı hissedersin. Daha spiritüel ve içe dönük biriysen (sürekli haberlere göz atmak yerine) olabildiğince çok kitap okumak, kendine daha çok dönmeni sağlayabilir.
Keyif
Koşuya çık ve bir saat boyunca besleyici bir akşam yemeği hazırla. Yoga matında egzersiz yap veya romanının bir sonraki bölümünü yaz. Tüm bunları sadece sevdiğin için yap. Bir şeye başlamak zor olabilir ama ilk adımı attığında temponu bulursun. Sonrasında daha hafif ve canlı hissedersin.
Nedenin
Bu, sana mutluluk vermelidir ancak aynı zamanda daha derin ve uzun vadeli bir amacı olmalıdır. Daha sabırlı ve iyi bir partner olmak için meditasyon yapıyor olabilirsin. Okuldan mezun olduktan sonra hemen hayalindeki işe girmek için gerekiyorsa hafta sonları da ders çalışabilirsin. Lewis, "Nedenin, mutluluk düzeyinle doğrudan ilişkilidir." diyor. Hedefine ulaşmak için çaba göstermek seni tatmin edecektir. İnsanın hedeflerinin olmasının anlamı da tam olarak budur.
Yazan: Janet Lee
Çizen: Gracia Lam
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