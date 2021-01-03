Antrenman Yapmak İçin Kendini Motive Etmenin Yolları

Ödül

Spor salonuna gidersen o güzel kapüşonlu üstü veya uzun süredir gözüne kestirdiğin pahalı bitkiyi alabilirsin.



"Ceza"

Online dersini ekersen onun yerine banyoyu temizlemek zorunda kalırsın.



Görünüm

Bu akşam sekiz saat uyursan yarın gözlerin daha az şiş olacak.



Akran Baskısı

Tüm arkadaşların canlı bir antrenmanı takip ediyor. Sen ise geride kalma korkusu yaşıyorsun. Bunu avantaja çevir.



Suçluluk Duygusu

Partnerin sana doğum günü hediyesi olarak bir gitar aldı. Çalmayı öğrenmeye başlamak için bir saat vakit ayırmalısın.



İdol

Azimli bir arkadaşının koşu serisinden ilham al. Çok da motive hissetmediğinde dahi bu seriyi nasıl başardığını düşün.



Gurur

Süpermarkette cipslerin olduğu bölüme uğramamak için iradeni konuştur veya fitness takip aracındaki aktivite hedeflerinin tümünü yerine getir.



"Doğru Olan"

Egzersiz yap ve sağlıklı beslen. Çünkü öyle yapman gerektiğini biliyorsun. Sağlıklı olmadığını bildiğin için içkiyi kısıtla. Geçiştirmenin seni daha çok strese soktuğunu bildiğin için haftalık görevlerini tek tek yerine getir.



Kişilik

A Tipi kişiliğe sahip olabilirsin. Bu yüzden antrenman planını eksiksiz şekilde uygularsan başarılı hissedersin. Daha spiritüel ve içe dönük biriysen olabildiğince çok kitap okumak, kendine daha çok dönmeni sağlayabilir.



Keyif

Koşuya çık ve bir saat boyunca besleyici bir akşam yemeği hazırla. Yoga matında egzersiz yap veya romanının bir sonraki bölümünü yaz. Tüm bunları sadece sevdiğin için yap. Bir şeye başlamak zor olabilir ancak ilk adımı attığında temponu bulursun. Sonrasında daha hafif ve canlı hissedersin.



Nedenin

Bu, sana keyif vermelidir ancak aynı zamanda daha derin ve uzun vadeli bir amacı olmalıdır. Daha sabırlı ve iyi bir partner olmak için meditasyon yapıyor olabilirsin. Okuldan mezun olduktan sonra hemen hayalindeki işe girmek için gerekiyorsa hafta sonları da ders çalışabilirsin. Lewis, "Nedenin, mutluluk düzeyinle doğrudan ilişkilidir." diyor. Hedefini başarabilmek için çaba göstermek seni tatmin edecektir. Hedeflere sahip olmanın nedeni de zaten bundan ibarettir.