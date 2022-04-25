Antrenman Yapmak İçin Kendini Motive Etmenin Yolları

Cumartesi günü kanepede oturup saatlerce dizi izliyorsun. Antrenman yapman gerektiğini biliyorsun. Antrenmandan sonra kendini iyi hissediyorsun ve kendini oldukça geliştirdin. Ancak bazen hareket etmek insana zor geliyor. Peki bu durumda ne yapmak gerek?



Performans psikolojisinde uzman olan, Boston'dan lisanslı psikolog Dr. Lisa Lewis, "İnsanlar motivasyonlarını kaybettiğini söyler ancak bu doğru değildir." diyor. "Motivasyon, doğal olarak sahip olduğumuz bir özelliktir. Bu yüzden motivasyonu kaybetmek söz konusu değildir." Yani tembel hissettiğinde bunun sebebi, normalde seni harekete geçiren şeyin eksik olması olabilir. Bu durumda daha bol olan diğer bir kaynağa geç ve hedefine yönelik motivasyonu elde et.

Motivasyon kaynakları değişkendir. Bir yanda, para (prim almak için çok çalışmak isteyebilirsin) veya başkalarının baskısı (daha iyi performans göstermeni isteyen bir öğretmen olabilir) gibi harici motivasyon kaynakları bulunur. Diğer yanda ise içinden gelen, benliğinin getirdiği motivasyon vardır. Bu, hedeflerinin temelini oluşturur ve harekete geçme "nedenini" belirler. Bu neden, daha motive ve enerjik bir arkadaş veya aile üyesi olma isteği ya da başkalarına yardımcı olma tutkusu olabilir.

Uzmanlar, nedeninin, hedeflerine yönelik en önemli ve geçerliliğini yitirmeyen motivasyon kaynağı olduğu konusunda hemfikir. Ancak Lewis, bu nedenin bazen alakasız görünebileceğini, elle tutulur olmayabileceğini veya sana anlamlı gelmeyebileceğini söylüyor. Böyle günlerde, ilerlemeye devam edebilmek için elinin altında yedek motivasyon kaynakları olmalı.

Lewis'e göre aşağıdaki motivasyon kaynakları, harici ve yüzeysel olandan, içten gelen ve derin olana doğru gidiyor. Bugün seni motive eden şeyi bul ve harekete geç. Kalan motivasyonunu ise gelecek için sakla. İdeal olarak çoğu zaman derinden gelen motivasyonu kullanırsın. Ancak acil durumlarda daha yüzeysel olan kaynaklara yönelirsin.