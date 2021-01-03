Antrenman Yapmak İçin Kendini Motive Etmenin Yolları

Motivasyonunu mu kaybettin? Performans psikolojisine yönelik bu taktikler, motivasyonunu hızlıca geri kazanmana yardımcı olabilir.
Cumartesi günü kanepede oturup saatlerce dizi izliyorsun. Antrenman yapman gerektiğini biliyorsun. Antrenman yapmayı seviyorsun ve egzersiz sana iyi geliyor. Ancak bazen yerinden kalkıp harekete geçmek insana zor geliyor. Peki bu durumda ne yapmak gerek?
"İnsanlar motivasyonlarını kaybettiğini söyler ancak bu doğru değildir." diyor performans psikolojisinde uzman olan Boston'daki lisanslı psikolog Dr. Lisa Lewis. "Motivasyon, doğal olarak sahip olduğumuz bir özelliktir. Bu yüzden motivasyonu kaybetmek söz konusu değildir. Pek çok motivasyon kaynağı vardır ve bu kaynaklara her zaman aynı düzeyde sahip olmayız." Yani, tembel hissettiğinde bunun sebebi, normalde seni hareket geçiren şeyin eksik olması olabilir. Bu durumda daha bol olan diğer bir kaynağa geç ve hedefine yönelik motivasyonu elde et.
Motivasyon kaynakları değişkendir. Bir yanda, para (ev veya spor salonu tasarlamak isteyebilirsin) veya başkalarının baskısı (daha iyi performans göstermeni isteyen bir profesör olabilir) gibi harici bir kaynak bulunur. Diğer yanda ise içinden gelen, benliğinin getirdiği motivasyon vardır. Bu, hedeflerinin temelini oluşturur ve harekete geçme "nedenini" belirler. Bu neden, daha motive ve enerjik bir arkadaş veya aile üyesi olma isteği ya da başkalarına yardımcı olma tutkusu olabilir.
"Motivasyon, doğal olarak sahip olduğumuz bir özelliktir. Bu yüzden motivasyonu kaybetmek söz konusu değildir. Pek çok motivasyon kaynağı vardır ve bu kaynaklara her zaman aynı düzeyde sahip olmayız."
Dr. Lisa Lewis
Boston'da Performans Psikolojisinde Uzman Olan Lisanslı Psikolog
Uzmanlar nedeninin, hedeflerine yönelik en önemli ve geçerliliğini yitirmeyen motivasyon kaynağı olduğu konusunda hemfikir. Ancak Lewis, bu nedenin bazen alakasız görünebileceğini, elle tutulur olmayabileceğini veya sana anlamlı gelmeyebileceğini söylüyor. Böyle günlerde elinin altında yedek motivasyon kaynakları olmalı.
Lewis'e göre aşağıdaki motivasyon kaynakları, harici ve yüzeysel olandan, içten gelen ve derin olana doğru gidiyor. Bugün seni motive eden şeyi bul ve harekete geç. Kalan motivasyonunu ise gelecek için sakla. İdeal olarak çoğu zaman derinden gelen motivasyonu kullanırsın. Ancak acil durumlarda daha yüzeysel olan kaynaklara yönelirsin.
Ödül
Spor salonuna gidersen o güzel kapüşonlu üstü veya uzun süredir gözüne kestirdiğin pahalı bitkiyi alabilirsin.
"Ceza"
Online dersini ekersen onun yerine banyoyu temizlemek zorunda kalırsın.
Görünüm
Bu akşam sekiz saat uyursan yarın gözlerin daha az şiş olacak.
Akran Baskısı
Tüm arkadaşların canlı bir antrenmanı takip ediyor. Sen ise geride kalma korkusu yaşıyorsun. Bunu avantaja çevir.
Suçluluk Duygusu
Partnerin sana doğum günü hediyesi olarak bir gitar aldı. Çalmayı öğrenmeye başlamak için bir saat vakit ayırmalısın.
İdol
Azimli bir arkadaşının koşu serisinden ilham al. Çok da motive hissetmediğinde dahi bu seriyi nasıl başardığını düşün.
Gurur
Süpermarkette cipslerin olduğu bölüme uğramamak için iradeni konuştur veya fitness takip aracındaki aktivite hedeflerinin tümünü yerine getir.
"Doğru Olan"
Egzersiz yap ve sağlıklı beslen. Çünkü öyle yapman gerektiğini biliyorsun. Sağlıklı olmadığını bildiğin için içkiyi kısıtla. Geçiştirmenin seni daha çok strese soktuğunu bildiğin için haftalık görevlerini tek tek yerine getir.
Kişilik
A Tipi kişiliğe sahip olabilirsin. Bu yüzden antrenman planını eksiksiz şekilde uygularsan başarılı hissedersin. Daha spiritüel ve içe dönük biriysen olabildiğince çok kitap okumak, kendine daha çok dönmeni sağlayabilir.
Keyif
Koşuya çık ve bir saat boyunca besleyici bir akşam yemeği hazırla. Yoga matında egzersiz yap veya romanının bir sonraki bölümünü yaz. Tüm bunları sadece sevdiğin için yap. Bir şeye başlamak zor olabilir ancak ilk adımı attığında temponu bulursun. Sonrasında daha hafif ve canlı hissedersin.
Nedenin
Bu, sana keyif vermelidir ancak aynı zamanda daha derin ve uzun vadeli bir amacı olmalıdır. Daha sabırlı ve iyi bir partner olmak için meditasyon yapıyor olabilirsin. Okuldan mezun olduktan sonra hemen hayalindeki işe girmek için gerekiyorsa hafta sonları da ders çalışabilirsin. Lewis, "Nedenin, mutluluk düzeyinle doğrudan ilişkilidir." diyor. Hedefini başarabilmek için çaba göstermek seni tatmin edecektir. Hedeflere sahip olmanın nedeni de zaten bundan ibarettir.
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