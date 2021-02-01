Antrenmandan Önce Neden ve Nasıl Isınmalısın?

Kestirmeden Gitmenin Riski

Antrenmanın kendisine bile zaman ayırmak zorken antrenmana birkaç dakika ekleme fikrinin kulağa güzel gelmediğinin farkındayız. Ancak Alabama, Montgomery'de bulunan Huntingdon College'ın spor bilimi kıdemli klinik profesörü ve sertifikalı kuvvet ve kondisyon uzmanı Dr. Michele Olson, ısınmaya vakit ayırmadığın takdirde performansının düşebileceğini, kas gerilmeleri veya krampları yaşayabileceğini ve bunların da gerginliğe, çekilmeye ve şiddetli ağrılara yol açabileceğini söylüyor.



Olson, bunun nedenini şu sözlerle açıklıyor: "Kasların ve kalbin de dahil olmak üzere tüm dokular ve organlarının, antrenman sırasında düzgün çalışabilmesi için kan dolaşımının daha çok oksijen ve besin maddesi taşıması gerekir." Ayrıca ısınarak oksijen seviyesini artırmanın baş dönmesini ve düzensiz kalp atışını önlemeye yardımcı olacağını söylüyor (Olson'a göre düzensiz kalp atışı her zaman anormal bir durum olmamakla birlikte, uzun vadede kalbine zararlı olabilir).



Chicago'daki React Physical Therapy'nin kurucusu ve performans-terapi uzmanı David Reavy'nin de can sıkıcı bir haberi var: "Kaslar gerginken antrenman yapmak, duruşu bozarak en büyük kasların motor kontrolünün azalmasına neden olabilir." Örneğin, gün boyu masa başında oturanların kalça fleksörlerinde gerginlik olduğunu ve bunun da leğen kemiğini hafifçe öne çıkarabileceğini söylüyor (buna anterior eğrilik deniyor). Koşu ve ağırlık kaldırma egzersizleri sırasında karın ve kalça kaslarının çalışmasını önleyen bu durum, yaptığın çalışmalardan daha az verim almana neden olabilir.